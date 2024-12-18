Esad’ın kara kutusuydu! Suudi basınından flaş iddia! Kandil’e mi sığındılar?

Esad'ın Ulusal Güvenlik Direktörü Ali Memlük ile İranlı yetkili (SANA)

Rejimin çöküşüne kadar Memlük, Esad'ın kilit danışmanı olarak kaldı; bazıları onu Esad'ın gölge danışmanı olarak nitelendirdi.

Suriye rejiminin çöküşünden sonra Memlük, devrilen cumhurbaşkanının kardeşi Maher Esad da dahil olmak üzere diğer üst düzey yetkililerle birlikte ortadan kayboldu.

MEMLÜK'ÜN LÜBNAN'LA OLAN KARMAŞIK İLİŞKİSİ

Memlük'ün Lübnan'la ilişkisi derin ve karmaşıktı. Onlarca kişinin ölümüne yol açan 2013 Trablus Cami bombalamaları kendisine yöneltilen en ciddi suçlamalar arasında yer alıyor.

Memluk, ABD ve Avrupa'nın katı yaptırımlarına tabi. 2023'te Fransa'da insanlığa karşı suçlarla suçlandı ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), onun Suriyeli Amerikalı bir aktiviste işkence edilmesi ve öldürülmesindeki rolünü araştırıyor.