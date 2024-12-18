Esad'ın kara kutusuydu! Suudi basınından flaş iddia! Kandil'e mi sığındılar?
Suriye'nin devrik başkanı Beşşar Esad'ın Moskova'da mülteci bir hayata başlamasının ardından rejimin diğer adamlarının akıbeti merak konusu oldu. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve El Hadath'ten çarpıcı bir iddia geldi. İddiaya göre Esad'ın kara kutusu olan rejimin Suriye Ulusal Güvenlik Direktörü Ali Memlük ve Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın Kuzey Irak'taki İran sınırına yakın Kandil bölgesine kaçtı. Suudi kaynaklar, Esad ve Memlük'ün bölgede İran Devrim Muhafızları ve Lübnan Hizbullahı'ndan subaylarla yoğun toplantılar yaptığını öne sürdü.
Suudi Arabistan merkezli El Arabiya ve El Hadath kaynakları, eski Suriye Ulusal Güvenlik Direktörü Ali Memlük ve devrik Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın Kuzey Irak'taki İran sınırına yakın Kandil Dağı bölgesinde olduklarını doğruladı.
El Arabiya ve El Hadath kaynakları, Esad ve Memlük'ün bölgede İran Devrim Muhafızları ve Lübnan Hizbullahı'ndan subaylarla yoğun toplantılar yaptığını da sözlerine ekledi.
Kaynaklar, Ali Memlük'ün Lübnan'a yasal olarak girdiğini ve Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldığını belirtti.
LÜBNANLI BAKAN DOĞRULADI
Lübnan İçişleri Bakanı Bassam El-Mevlevî, Al-Arabiya ve Al-Hadath ile yaptığı röportajda, Lübnan'a yasa dışı yollardan giren Esad rejimi yetkililerinin takip edildiğini doğruladı. Ayrıca Esad'ın danışmanı Buthaina Shaaban'ın yasal olarak girdiğini ve Beyrut Havalimanı'ndan seyahat ettiğini de ortaya çıkardı.
ESAD'IN KARA KUTUSU ALİ MEMLÜK
Esad'a yakın üst düzey bir Suriye istihbarat görevlisi olan Ali Memlük, eski Suriye rejiminin kara kutusu olarak görülüyor.
1949 yılında Şam'da doğan Ali Memlük, derin bölgesel kökenlere sahip bir aileden geliyor ve Suriye rejiminin en etkili ve gizemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
2005 yılında Genel İstihbarat Başkanlığına atandı ve 2011 yılında iç savaş patlak verdiğinde muhalifleri bastırmakla görevlendirildi. 2012 yılında Şam'da yaşanan büyük bombalama olayının ardından ulusal güvenlik danışmanlığına terfi ettirildi.
Rejimin çöküşüne kadar Memlük, Esad'ın kilit danışmanı olarak kaldı; bazıları onu Esad'ın gölge danışmanı olarak nitelendirdi.
Suriye rejiminin çöküşünden sonra Memlük, devrilen cumhurbaşkanının kardeşi Maher Esad da dahil olmak üzere diğer üst düzey yetkililerle birlikte ortadan kayboldu.
MEMLÜK'ÜN LÜBNAN'LA OLAN KARMAŞIK İLİŞKİSİ
Memlük'ün Lübnan'la ilişkisi derin ve karmaşıktı. Onlarca kişinin ölümüne yol açan 2013 Trablus Cami bombalamaları kendisine yöneltilen en ciddi suçlamalar arasında yer alıyor.
Memluk, ABD ve Avrupa'nın katı yaptırımlarına tabi. 2023'te Fransa'da insanlığa karşı suçlarla suçlandı ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), onun Suriyeli Amerikalı bir aktiviste işkence edilmesi ve öldürülmesindeki rolünü araştırıyor.
Suriye rejiminin çöküşünden sonra Memluk, devrilen cumhurbaşkanının kardeşi Maher Esad da dahil olmak üzere diğer üst düzey yetkililerle birlikte ortadan kayboldu.
IRAK'TAN İDDİALARA YALANLAMA GELDİ AMA...
Bilgili kaynaklar eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın Irak'ta olduğunu öne sürerken Bağdat'tan açıklama geldi.
Irak İçişleri Bakanlığı Mahir Esad'ın Irak topraklarındaki varlığını yalanladı.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tuğgeneral Mikdad Miri, "Sosyal medyada Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın Irak topraklarında bulunduğuna ilişkin haberlerin asılsız olduğunu" söyledi.
El Arabiya/El Hadath kaynakları ise Mahir Esad'ın Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi lideri Bafel Talabani'nin ev sahipliğinde Kuzey Irak'taki Süleymaniye Valiliği'nde olduğunu ileri sürdü.
Al-Arabiya/Al-Hadath muhabiri ayrıca Mahİr Esad'ın İranlı danışmanlar eşliğinde Suriye sınırındaki "Akashat" bölgesinden Irak'a girdiğine dair doğrulanmış bilgilere değindi ve Irak İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasının Esad'ın Irak topraklarındaki varlığını reddettiğini ama Irak topraklarına giriş yaptığını açıklamadı belirtti.
MAHİR ESAD RUSYA'DA MI?
Daha önce Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdel Rahman Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Dördüncü Tümen" eski komutanı Mahir Esad'ın Irak'a nakledildikten sonra Rusya'da olduğuna dair haberlerin bulunduğunu söyledi.
Rejimin devrilmesinin ardından ABD, Avrupa ve İngiltere'nin yaptırım listelerinde yer alan küçük kardeşin akıbeti, henüz kesin olarak bilinmiyor.