İngiliz basını: AB, Türkiye'nin Suriye'deki nüfuzunu kabul ediyor
Suriye'deki gelişmeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara ziyareti, İngiliz basınında ilgi gördü. Londra merkezli Financial Times, bu görüşmenin, Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunun AB tarafından kabul edildiğini gösteren önemli bir mesaj olduğunu belirtti.
Tükiye'nin Suriye diplomasisi, dünya basınında yer almaya devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etmesi İngiliz gazetesi Financial Times'ın gündeminde yer aldı.
Financial Times'a konuşan üst düzey bir AB yetkilisi toplantı için "Türkiye'nin Suriye'deki etkisini kabul ettiğimizin açık bir göstergesi" sözlerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN ETKİSİNİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ"
Von der Leyen'in ziyareti, AB'nin Suriye'deki krizde siyasi çözüm arayışına yönelik yeni bir diplomatik adım olarak değerlendiriliyor.
AB yetkilileri, Türkiye'nin sahadaki etkisini göz ardı etmenin mümkün olmadığını ve bölgede kalıcı çözümler için Türkiye ile iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
Bu ziyaret, AB-Türkiye ilişkilerinde Suriye üzerinden yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.