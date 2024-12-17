İngiliz basını: AB, Türkiye’nin Suriye’deki nüfuzunu kabul ediyor

Tükiye'nin Suriye diplomasisi, dünya basınında yer almaya devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etmesi İngiliz gazetesi Financial Times'ın gündeminde yer aldı.

Financial Times, Ursula von der Leyen'in Başkan Erdoğan'ı ziyaretini değerlendirdi

Financial Times'a konuşan üst düzey bir AB yetkilisi toplantı için "Türkiye'nin Suriye'deki etkisini kabul ettiğimizin açık bir göstergesi" sözlerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü (AA)

"TÜRKİYE'NİN ETKİSİNİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ"

Von der Leyen'in ziyareti, AB'nin Suriye'deki krizde siyasi çözüm arayışına yönelik yeni bir diplomatik adım olarak değerlendiriliyor.

AB yetkilileri, Türkiye'nin sahadaki etkisini göz ardı etmenin mümkün olmadığını ve bölgede kalıcı çözümler için Türkiye ile iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

ı Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi (AA)

Bu ziyaret, AB-Türkiye ilişkilerinde Suriye üzerinden yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.