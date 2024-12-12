İsrail basınından itiraf dolu Suriye analizi: Kartların sadece yarısını gördük! Jokeri Erdoğan çekti

Suriye'deki gelişmeler bölgedelki bütün aktörlerin nüfuzlarını alt üstü. Dünyanın önde gelen gazeteleri, Orta Doğu'nun diktatör Beşşar Esad'sız uyandığı 4. gününde de Suriye'yi konuşmaya devam ediyor.

Türkiye'nin kazananlar hanesinde en üst sırada yer aldığı analizlerde İran ve Rusya'nın kaybettiği ifade edilirken İsrail'in bölgedeki nüfuzuna ilişkin Siyonizmin medya ayağı Maariv'de dikkat çeken itirafların olduğu bir analiz yayınlandı.

"Sadece yarım kartı gördük: Kazanan bir elimiz olduğunu düşündük, ama sonra Erdoğan jokeri çekti" başlıklı analiz, Türkiye'ni Suriye ile ilişkilerinde İsrail'in müttefiki olabilecek YPG/PKK'ya methiyeler düzerken rejimin düşmesiyle örgütün bölgede yapayalnız kaldığını şu sözlerle ifade etti:

Maariv'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin itiraf dolu bir analiz geldi

"İsrail, Suriye'de İran'ın sınırlandırılmasına karşı zaferini kutlarken, Türkiye, Ortadoğu'da imparatorluğu kuruyor. PKK/YPG, İsrail için Erdoğan'a karşı mükemmel bir müttefik olabilecek bir konumdayken yalnız kaldılar."

"RAKİPLERİMİZİ TANIDIĞIMIZDAN EMİN DEĞİLİZ"

Suriye'nin çöküşünün İsrail için, hem bir fırsat hem de bir tehlike anı olabileceğini söyleyen analiz, "Bir an gelir ki, biz İsrailliler güçlü bir elde olduğumuzu ve rakibin elimizdeki kartları bildiğimizi düşünürüz. Belki haklıyız, belki yanılıyoruz, ama en önemlisi, rakibin kim olduğunu ya da rakipleri tanıyıp tanımadığımızdan emin değiliz." dedi.

ABD'nin 47. başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"İSRAİL TÜRKLERDEN KORKTUĞU İÇİN SURİYE'YE GİRDİ"

" İran ve Rusya'nın savunması bir gecede ortadan kayboldu ve ortaya Sünni cihatçı bir şeytan çıktı." diyen Siyonist emeller güden analiz, Türkiye ve ABD'nin bölgede silahlı güçlerinin olduğunu ve bunun ellerini kuvvetlendirdiğini belirtti. Analiz İsrail'in Arap Baharı'ndan 15 yıl sonra Suriye'ye girmesine vurgu yaptı, "Türklerden ve Cihadistlerden (Muhammed Colani liderliğindeki HTŞ) korktuğu için girdi, net bir planı olduğu için değil." dedi.

İsrail işgal güçleri Suriye topraklarında (AA)

ÖNCE SAVUNDU SONRA DAYANAMAYIP İTİRAF ETTİ

Siyonist işgal güçlerinin Suriye'deki operasyonlarının sorgulanamaz olduğunu savunan analiz, İsrail'in ABD'nin bölgedeki karakolu olduğunu itiraf edercesine "İsrail'in Kara Kuvvetleri'nin kara operasyonları Amerikalıların desteği veya bilgisi olmadan gerçekleşmediği kesin. Biz, Amerikalıların taleplerini reddedebilecek bir konumda değiliz." cümlelerine yer verdi. Aynı analiz, ardından İsrail'in bölgede açtığı cephelerin bugüne kadar hiçbir sorunu çözmediği itirafında bulundu şöyle dedi:

"BU GÜNE KADAR SALDIRGANLIĞIMIZ HİÇBİR SORUNU ÇÖZMEDİ"

"İsrail'i her zamanki yerine, yani saldırgan yerine koymak, bazıları bunun mükemmel bir yer olduğunu söyleyebilir, ancak saldırganlık tek başına hiçbir zaman sorunlarımızı çözmedi."

İsrail işgal güçleri Suriye topraklarında (AA)

Bölgedeki YPG/PKK'nın İsrail ile bir ilişki kurmak istediğini öne süren analizin yazarı Tzur Shizaf, "Suriye'deki gazeteci arkadaşlarımla her konuşmamda, Kürt gazeteciler, İsrail-Kürt ittifakının ne zaman kurulacağını soruyorlar. Dün, onlardan iki tanesi, Hasakah ve Kamışlı'dan beni arayarak, neden İsrail'in Kamışlı Havaalanı'nı bombaladığını sordu." dedi.

"TÜRKLER KÜRESEL BİR OYUNCU"

Shizaf'a göre Kürtlerin sorduğu sorunun cevabı, Türkiye, Amerika ve İsrail arasındaki üçgenle alakalı. ABD'nin Rojava'da (Suriye'nin kuzeyi) 900 Amerikan askeri bulunuyor. Özel birlikler, danışmanlar ve PKK/YPG ile Türk ordusu arasında bağlantılar kuruyor.

Siyonist yazara göre YPG, ABD güçlerinin, Amerikan ve Britanya hava kuvvetlerinin desteğiyle, sözde DEAŞ'ın ardından, Türk destekli Cihadist orduyla mücadele ediyor. Yazar analizinde, Türkiye'nin küresel bir aktör olduğunu şöyle ifade etti:

YPG yetkilisi ABD'li bir komutanla Suriye'de (Arşiv)

"Dün ve önceki gün, Türkiye'ye yakın Suriye Milli Ordusu Münbiç'i ele geçirdi. Amerikalılar, Kürtlerin doğudaki Fırat Nehri'nden geri çekilmesi ve pozisyonlarını terk etmeleri için Türkiye ile bir anlaşma yaptı. Bir yandan YPG, DEAŞ'a karşı Amerikan tarafında savaşırken, diğer yandan Türkiye, NATO'nun Avrupa'daki büyük ve güçlü parçası olarak, Rusya ve İran'a karşı küresel mücadelede büyük bir çıkar sahibidir. Kürtler yerel bir aktör, Türkler ise küresel bir oyuncudur."

"ABD OLMADAN BAŞA ÇIKAMAZLAR"

Siyonist yazar, bölgede nüfuzunu artıran Türkiye ile YPG'nin baş edemeyeceğini şu sözlerle itiraf etti:

"Amerikan hava koruması olmadan ve Türk hava kuvvetleri ile topçu tehdidi altında olan YPG, Türklerin kuzey Suriye'nin çıplak ovalarında kurduğu, eğittiği Türkiye destekli SMO ile başa çıkamaz."

PKK/YPG'nin Suriye'de savaş meydanına sürdüğü kadın teröristler (Arşiv)

İFTİRALAR PEŞ PEŞE GELDİ

İsrail'e yönelik tehditlerin Hayat Tahrir el-Şam gibi İslamcı gruplar olduğunu iddia eden yazar, analizinde Türkiye'nin Orta Doğu genelinde bir İslam devleti kurmak istediğini ve bu devletin Kudüs'ü de topraklarına katacağı iftirasında bulundu.

Bir PKK'lı gazetecinin Siyonist yazara, "Culani ve Tahrir el-Şam, Kudüs'ü kurtarma amacını bayraklarına kazıdı." dediğini aktardı ve iftiralarına şöyle devam etti:

Hayat Tahrir Şam'ın lideri Muhammed Colani (X)

"Erdoğan da aynı bayrağı taşıyor, ancak Culani ile Türkiye'nin bölgedeki çıkarları farklı olsa da, temelde her ikisi de aynı amaca hizmet eden İslamcılar."

"İSRAİL'İN İRANDA OPERASYON ÜSLERİ BULUNUYORDU"

Orta Doğu fitnesi İsrail'in 1970'lerde PKK'nın kurulduğu yıllarda teröristlere destek verdiğini açıkça belirten yazar, İsrail'in PKK/YPG üzerindeki faaliyetlerini şöyle sıraladı:

İsrail'in Suriye sınırı (AA)

"Düşman rejimlere karşı mücadele etmek için Mossad'ın (İsrail Dış İstihbarat Birimi) paraşütçü subayları Kürt birlikleri kurdu ve Irak'ın askeri ve petrol endüstrisine zarar verdiler. Operasyon üsleri İran'da bulunuyordu. İsrail'in bugün de İran'daki Kürt bölgesinde benzer operasyonlar yürüttüğünü ve Mossad'ın Kuzey Irak'taki Kürt bölgesinde operasyon üssü kurduğunu varsaymak mümkün."

"ARTIK DURUM DEĞİŞTİ"

Siyonist niyetlerini analizinde sıralayan yazar, "İsrail'in Kürt bölgelerinde askeri ve istihbarat altyapısı var ve son yıllarda Türkler, İsrail için tehdit olarak görülmüyordu. Ancak 2010'daki Mavi Marmara olayı ve sonrasında Türkiye'nin Katar ve DEAŞ'a, Hamas'a, Suriye'nin kuzeyindeki Cihadist orduya (SMO) ve Tahrir el-Şam'a desteği ile bu durum değişti." dedi.

İstanbul'da Suriye'de kanlı Esad rejiminin çökmesini kutlayan Suriyeliler, Başkan Erdoğan'ın posterini açtı ve Türk bayraklarını dalgalandırdı (AA)

"TÜRK TEHDİDİNİN FARKINA VARAMADIK"

Siynoist yazar analizinin sonunda Suriye'deki Esad rejiminin çökmesinin Başkan Erdoğan'ın elindeki joker kartı çekmesi olarak yorumladı. Rejimin çöküşünün İsrail için bir sirpriz olduğunu itiraf eden yazar Shizaf, İsrail'in "Türk tehdidinin ve Orta Doğu'daki Türk nüfuzunun farkına varılamadığı" özeleştirisinde bulundu.

Bunun faturasını, İsrail'in yalnızca İran ve Lübnan'a odaklanmasına kesti.