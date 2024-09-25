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Başkan Erdoğan BM'ye damgasını vurdu! Tarihe geçen İsrail ve ABD çıkışı dünya medyasında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 10:09 Güncelleme: 25.09.2024 10:22
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Başkan Erdoğan BM’ye damgasını vurdu! Tarihe geçen İsrail ve ABD çıkışı dünya medyasında

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya medyasında yankılandı. İsrail ve ABD'ye Gazze'de yaşanan soykırım için sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan, mesajlarıyla büyük takdir topladı. Tarihe geçen açıklamalarıyla BM'ye damgasını vuran Başkan Erdoğan manşetlerde işte böyle yer aldı.

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