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A Haber savaş hattında! Canlı yayında ateş sesleri

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 10:07 Güncelleme: 25.09.2024 10:08
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A Haber savaş hattında! Canlı yayında ateş sesleri

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında yaşanan karşılıklı saldırılar şiddetini giderek artırıyor. Katil devletin başkenti Tel Aviv güne siren sesleri ile uyanırken liman kenti Hayfa’da ateş sesleri yükseliyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.

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