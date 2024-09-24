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Devlet Bahçeli ve Ersin Tatar'dan Başkan Erdoğan'a BM konuşması tebriği

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 22:53 Güncelleme: 24.09.2024 22:54
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Devlet Bahçeli ve Ersin Tatar’dan Başkan Erdoğan’a BM konuşması tebriği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başkan Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

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