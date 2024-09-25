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Türk yardım uçağı Beyrut Havalimanı’nda! A Haber görüntüledi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 10:52 Güncelleme: 25.09.2024 10:52
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Türk yardım uçağı Beyrut Havalimanı’nda! A Haber görüntüledi

İsrail’in hava saldırıları ile sarsılan Lübnan insanı yardım çağrısı yaptı. Somut olarak ilk el uzatan ülke Türkiye oldu ve yardım uçağı Beyrut Havalimanı’na iniş yaptı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt aktardı.

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