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Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması dünya basınında

Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması dünya basınında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 13:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden verdiği mesajlar nasıl yankı buldu? A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra’dan detayları aktardı.
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