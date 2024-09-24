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Başkan Erdoğan Paşinyan'a kendi kitabını hediye etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 23:46
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Başkan Erdoğan Paşinyan’a kendi kitabını hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Başkan Erdoğan, Paşinyan'a kendi yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını hediye etti.

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