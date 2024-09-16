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Biden'dan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili açıklama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 16.09.2024 18:09 Güncelleme: 16.09.2024 18:12
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Biden’dan Trump’a yönelik suikast girişimiyle ilgili açıklama!

Geçtiğimiz gün (15.09.2024) ABD Başkan adayı Donald Trump'a bir saldırı girişimi daha yapıldı. Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulundu. Biden açıklamasında "Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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