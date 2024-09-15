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ABD Başkan adayı Donald Trump'a bir saldırı girişimi daha!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 21:48 Güncelleme: 15.09.2024 22:27
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ABD Başkan adayı Donald Trump’a bir saldırı girişimi daha!

Son dakika... ABD Başkan adayı Donald Trump'a bir saldırı girişimi daha yapıldı. Trump'ın kampanya sözcüsü yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın yakınında silah ateşlendi, kendisi güvende durumu iyi." dedi. Öte yandan  ABD Gizli Servisi'nden yapılan açıklamada ise "Eski başkan güvende, konuyu inceliyoruz, soruşturmamız sürüyor" denildi.

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