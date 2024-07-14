Eski ABD Başkanı Donald Trump’a silahlı saldırı! Saldırgan etkisiz hale getirildi | Sağlık durumu nasıl? İşte ilk açıklama

TRUMP'TA İLK AÇIKLAMA

Eski ABD Başkanı Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini belirterek, "Ülkemizde böyle bir saldırının gerçekleşmesi inanılmaz. Sağ kulağımın üst kısmına isabet eden kurşunla vuruldum. Kurşunun deriyi deldiğini hissettim. Çok fazla kanama oldu o zaman ne olduğunu anladım. Saldırıda ölen kişinin ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.