14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a silahlı saldırı! Saldırgan etkisiz hale getirildi | Sağlık durumu nasıl? İşte ilk açıklama

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 01:30 Güncelleme: 14.07.2024 05:47
ABONE OL
Eski ABD Başkanı Donald Trump’a silahlı saldırı! Saldırgan etkisiz hale getirildi | Sağlık durumu nasıl? İşte ilk açıklama

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya eyaletindeki mitinginde ateş açıldı. Açılan ateş sonrası konuşma yapan Trump yoğun güvenlik önlemleri ile bölgeden uzaklaştırıldı. Saldırının ardından Trump'ın sağ kulağının kanlar içinde kaldığı görüldü. Konuya ilişkin ABD Başkanı Joe Biden, "Güvende ve iyi durumda olduğunu duymaktan memnunum" ifadelerini kullandı. Öte yandan saldırıda, ateş eden kişi etkisiz hale getirildi ve o anlar anbean kameraya yansıdı. Trump'ın sağlık durumuna ilişkin ise sözcüsü Steven Cheung'dan bir açıklama geldi. Saldırıya ilişkin Donald Trump'ın kendisi de açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Eski ABD Başkanı ve adayı Donald Trump'ın Pensilvanya eyaletindeki mitinginde ateş açıldı. Mitingde düzenlenen suikast girişimi dünya gündemine bomba gibi düştü.

TRUMP'TA İLK AÇIKLAMA
Eski ABD Başkanı Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini belirterek, "Ülkemizde böyle bir saldırının gerçekleşmesi inanılmaz. Sağ kulağımın üst kısmına isabet eden kurşunla vuruldum. Kurşunun deriyi deldiğini hissettim. Çok fazla kanama oldu o zaman ne olduğunu anladım. Saldırıda ölen kişinin ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

İŞTE SALDIRGANIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR!
Butler Bölge Başsavcısı Goldinger, Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise anbean kameraya yansıdı.

YUMRUĞUNU HAVAYA KALDIRDI
Açılan ateş sonrası konuşma yapan Trump yoğun güvenlik önlemleri ile bölgeden uzaklaştırıldı.

Trump'ın araca binerken yumruğunu havaya kaldırarak mitingini takip etmeye gelenlere "iyiyim" mesajı verdi.

Saldırı sonrası Trump'ın sağ kulağının kanlar içinde kaldığı görüldü. Hayati bir tehlikesi bulunmayan Trump hastaneye götürüldü.

JOE BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA
Biden, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Trump'ın Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktaran Biden, "İyi olduğunu duyduğuma çok sevindim." ifadesini kullandı. Joe Biden, daha fazla bilgi beklerken, Trump, ailesi ve seçim kampanyasına katılanlara dua ettiğini kaydetti.

Eşi ve kendisinin, Trump'ı koruyan ABD Gizli Servisi'ne minnettar olduğunu dile getiren Biden, "Amerika'da bu tür şiddetin yeri yoktur. Bunu kınamak için ülkece birlik olmalıyız." vurgusu yaptı.

ABD gizli servisi ise soruşturma açıldığını duyurdu. Trump'ın güvende olduğu bilgisini paylaştı.

TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." dedi.

"DURUMU İYİ VE KONTROL EDİLİYOR"
Cheung, seçim mitingi sırasında yaşanan olay hakkında açıklama yaptı. Sözcü Cheung, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek." ifadesini paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
ABD güvenlik yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırının, suikast girişimi olarak soruşturulduğunu duyurdu.

AP, bilgiyi ABD güvenlik yetkililerine dayandırdı. Haberde, Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında gerçekleştirilen saldırının, suikast girişimi olarak soruşturulduğu bildirildi.

TRUMP'A DESTEK MESAJLARI
Trump'a düzenlenen saldırıya ilişkin eski ABD Başkanı Barack Obama, "Demokrasimizde siyasi şiddete yer yoktur. Henüz tam olarak ne olduğunu bilmesek de eski Başkan Trump'ın ciddi şekilde yaralanmaması hepimizi rahatlatmalı" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili X hesabından açıklama yapan Musk, Trump'ın suikast girişiminin olduğu videoyu paylaşarak "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör