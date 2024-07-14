İşte Donald Trump'ın saldırıya uğradığı bölgenin havadan görüntüsü! Gizli servis - Suikastçı - Donald Trump üçgeninin krokisi
ABD'de eski Başkan ve kasım ayında yapılacak seçimde aday olan Donald Trump, seçim mitinginde silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlar, Trump'ın kulağını sıyırırken; suikast girişimi sonrası bölgenin krokisi çıktı. Trump'ın saldırıya uğradığı bölgenin koordinatları ve saldırganın bulunduğu konum havadan görüntülendi.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği seçim mitinginde açılan ateş sonucu sağ kulağından yaralandı.
Kürsüde konuştuğu sırada 7 el silah sesinin duyulmasının ardından kanayan kulağını tutan ve yumruğunu havaya kaldırarak tepki gösteren Trump, korumaları tarafından çembere alınarak zırhlı aracıyla olay yerinden uzaklaştırdı.
Olay sırasında miting alanında da panik yaşanırken, Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger saldırganın ABD Gizli Servis ajanları tarafından öldürüldüğünü açıkladı. 2 miting katılımcısının da hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili suikast soruşturması başlatıldığı kaydedildi.
TRUMP'TAN AÇIKLAMA
Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında paylaşımda bulundu.
ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi.
Donald Trump, edindiği bilgilere göre, ateş edenin de öldüğünü vurgulayarak, saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilginin bulunmadığını kaydetti.
Eski ABD Başkanı Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini aktararak, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." ifadesini kullandı.
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