İşte Donald Trump’ın saldırıya uğradığı bölgenin havadan görüntüsü! Gizli servis - Suikastçı - Donald Trump üçgeninin krokisi

Trump'ın saldırıya uğradığı bölgenin havadan görüntüsü

ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Donald Trump, edindiği bilgilere göre, ateş edenin de öldüğünü vurgulayarak, saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilginin bulunmadığını kaydetti.