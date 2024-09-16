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Küresel piyasalar merakla bekliyor: FED faiz beklentisi ne yönde?

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 16:35 Güncelleme: 16.09.2024 16:36
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Küresel piyasalar merakla bekliyor: FED faiz beklentisi ne yönde?

Küresel piyasalarda gözler, gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Pay piyasalarında bankanın 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güç kazanıyor. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

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