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Vladimir Putin emir verdi! Ordudaki asker sayısı artıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 20:23
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Vladimir Putin emir verdi! Ordudaki asker sayısı artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun mevcut sayısının 2,38 milyon kişiye çıkarılması ve bunun 1,5 milyonunun aktif asker olması emrini verdi.

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