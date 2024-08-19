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Soykırım ortağı İngiltere'de "işgal" çatlağı! İsrail'e silah satışına karşı çıktı Üst düzey isim istifa etti

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 00:53 Güncelleme: 19.08.2024 01:08
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Soykırım ortağı İngiltere’de işgal çatlağı! İsrail’e silah satışına karşı çıktı Üst düzey isim istifa etti

Gazze'de Ekim ayından bu yana düzenlenen katliamlar devam ederken işgalcilerin en büyük destekçisi ABD ve İngiltere oldu. Katliam ortaklarına da peş peşe tepkiler sürerken İngiltere soykırımcılara silah satışına devam ediyor. Bu durum ülkede krize neden oldu.İngiltere'nin Dublin Büyükelçiliğinde görevli diplomat Mark Smith, ülkesinin İsrail'e silah satışlarına devam etmesini protesto ederek görevinden istifa etti. Smith, diğer bakanlık çalışanlarını da endişelerini dile getirmeye çağırdı. İstifanın ardından X'te yayımlanan mektupta dikkat çeken cümleler yer aldı. O mektupta "İngiliz Dışişleri Bakanlığı savaş suçlarının ortağıdır." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin Dublin Büyükelçiliğinde görevli diplomat Mark Smith, ülkesinin İsrail'e silah satışlarına devam etmesini protesto ederek görevinden istifa etti.

İngiliz diplomat ülkesinin İsrail'e silah satışları nedeniyle istifa etti.İngiliz diplomat ülkesinin İsrail'e silah satışları nedeniyle istifa etti.

İNGİLTERE'DE "KATİL İSRAİL" İSTİFASI!

Smith'in istifasına ilişkin X'te yayımlanan mektupta, "İngiliz Dışişleri Bakanlığı savaş suçlarının ortağıdır." ifadesi yer aldı.

Mektupta, istifasından dolayı üzüntü duyduğunu ancak savaş suçlarında işbirliği olan bir kurumda çalışamayacağını vurgulayan Smith, geçmişte bakanlığın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya silah ihracatı lisanslarıyla ilgili biriminde görev yaptığını belirtti.

İngiltere'nin Dublin Büyükelçiliğinde görevli diplomat Mark Smith istifa etti. İngiltere'nin Dublin Büyükelçiliğinde görevli diplomat Mark Smith istifa etti.

"İSRAİL AÇIKÇA KABUL EDİYOR"

Bu konuda uzman olduğunu belirten Smith, "Her gün Gazze'de İsrail tarafından işlenen savaş suçları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine şahitlik ediyoruz. İsrail hükümeti ve ordusunun önde gelen isimleri açıkça soykırım niyetlerini gösteriyor, kasıtlı olarak yakıyor, sivillere ait yerleri yağmalıyor, mahkumlara işkence yapıp tecavüz ettiklerini açıkça kabul ediyor." değerlendirmesini yaptı.

İngiliz diplomat ülkesinin İsrail'e silah satışları nedeniyle istifa ettiİngiliz diplomat ülkesinin İsrail'e silah satışları nedeniyle istifa etti

İNGİLİZ DİPLOMAT SERT ÇIKTI: SAVAŞ SUÇU

Smith mektubunda, üniversite ve ev gibi sivil yapıların yok edildiğini, insani yardımların engellendiği ve Gazze'de güvenli bir yer kalmadığını aktararak, "Kızılhaç ambulansları saldırıya uğruyor, okullar ve hastaneler düzenli olarak hedef alınıyor. Bunlar savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR KARŞILIK ALMADIM"

Silah satışları konusunda Bakanlığın her kademesinde endişelerini dile getirdiğini vurgulayan Smith, "İngiltere'nin İsrail'e silah satması hiçbir şekilde haklı gösterilemeyecekken bir şekilde silah satışları devam ediyor. Bunu resmi soruşturma da dahil olmak üzere kurumun her kademesinde dile getirdim. 'Teşekkür ederiz endişelerinizi not ettik'ten başka hiçbir karşılık almadım." dedi.

İngiliz diplomat ülkesinin İsrail'e silah satışları nedeniyle istifa ettiİngiliz diplomat ülkesinin İsrail'e silah satışları nedeniyle istifa etti

BAKANLIK ÇALIŞANLARINA ÇAĞRI

İngiliz yetkililerin silah satışı konusunda dünyanın en şeffaf ihracat lisansı sistemine sahip olduğu yönündeki açıklamaları da eleştiren Smith, "Gerçek bunun tam tersi. Bakanlıktaki bu yasa dışılık konusunda endişelerini dile getiren bir memur olarak bu şekilde göz ardı edilmek çok rahatsız edici." ifadelerine yer verdi.

İngiliz diplomat ülkesinin İsrail'e silah satışları nedeniyle istifa etti.İngiliz diplomat ülkesinin İsrail'e silah satışları nedeniyle istifa etti.

Smith, diğer bakanlık çalışanlarını da endişelerini dile getirmeye çağırdı.

BM'DEN DESTEK

Smith'in istifasına Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'den de destek geldi. Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha fazla diplomatın Mark Smith'in cesur yolundan gideceğini ve İsrail vahşetine imkan tanıyanlara karşı sesini çıkaracağını umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

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