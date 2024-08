Soykırım ortağı İngiltere'de "işgal" çatlağı! İsrail'e silah satışına karşı çıktı Üst düzey isim istifa etti

İngiliz diplomat ülkesinin İsrail'e silah satışları nedeniyle istifa etti

İNGİLİZ DİPLOMAT SERT ÇIKTI: SAVAŞ SUÇU

Smith mektubunda, üniversite ve ev gibi sivil yapıların yok edildiğini, insani yardımların engellendiği ve Gazze'de güvenli bir yer kalmadığını aktararak, "Kızılhaç ambulansları saldırıya uğruyor, okullar ve hastaneler düzenli olarak hedef alınıyor. Bunlar savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR KARŞILIK ALMADIM"

Silah satışları konusunda Bakanlığın her kademesinde endişelerini dile getirdiğini vurgulayan Smith, "İngiltere'nin İsrail'e silah satması hiçbir şekilde haklı gösterilemeyecekken bir şekilde silah satışları devam ediyor. Bunu resmi soruşturma da dahil olmak üzere kurumun her kademesinde dile getirdim. 'Teşekkür ederiz endişelerinizi not ettik'ten başka hiçbir karşılık almadım." dedi.