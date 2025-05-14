Dünyaca ünlü bilim insanından ahaber.com.tr’ye özel çarpıcı açıklamalar: Vitamin takviyesi sandığınız kadar masum değil!

Sosyal medya furyasına dikkat: "Her trend, bilgi değildir"

Sosyal medyada sıkça karşılaşılan vitamin ve takviye önerilerine karşı temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Avena, "Bir ürünün binlerce kişi tarafından paylaşılması, onun etkili veya gerekli olduğu anlamına gelmez." dedi.

"Sosyal medyada bu tür ürünleri tanıtanların çoğu, marka ortaklığı nedeniyle maddi kazanç sağlıyor. Bu içerikler çoğu zaman bilimsel veriyle desteklenmiyor. Kullanıcılar, bu ürünlerin gerçekten işe yarayıp yaramadığını değil, ne kadar popüler olduğunu görüyor. Ama unutulmamalı ki popülerlik, gerçeklik değildir." ifadelerini kullandı.