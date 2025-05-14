14 Mayıs 2025, Çarşamba
Dünyaca ünlü bilim insanından ahaber.com.tr'ye özel çarpıcı açıklamalar: Vitamin takviyesi sandığınız kadar masum değil!
Yeşilay'ın İstanbul'da düzenlediği 6. Küresel Davranışsal Bağımlılık Kongresi, alanında uzman bilim insanlarını bir araya getirirken, kongre kapsamında dünyaca ünlü nörobilimci Doç. Dr. Nicole Avena ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda, vitamin takviyesi konusundaki endişe verici gerçekler masaya yatırıldı.
Giriş Tarihi: 14.05.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 15:00