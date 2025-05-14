NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den Başkan Erdoğan’a övgü: Erdoğan saygı duyulan bir lider

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün (13 Mayıs Salı) NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki barış süreci ile Türkiye'nin çabaları ele alınırken, Rutte'den flaş açıklamalar geldi. Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" dedi.

Rutte, "(İstanbul Barış Müzakereleri) Ukrayna meselesini gerçekten daha iyi bir noktaya getirmek için bir fırsat penceresi var ve Türkiye burada büyük bir rol oynuyor. Türk savunma sanayi tüm ittifak için çok önemli. (Texas'ta mühimmat üreten fabrikalar) Türkiye'deki şirketlerle yakın işbirliği olmadan bunu yapamazlardı. (Türkiye'ye Eurofighter satışı) Bir müttefikten diğerine silah satışında müttefikleri kısıtlama getirmemeye teşvik ediyorum. (PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı) Bu çok ama çok önemli bir gelişme. Türkiye, NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri." ifadelerini kullandı.