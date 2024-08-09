Katil İsrail kana doymuyor! Terör devleti Gazze'de bir eve saldırdı: 3'ü çocuk 4 kişi şehit oldu
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 3'ü çocuk en az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Son olarak Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir evi bombaladı.
Eve düzenlenen hava saldırısı sonucu 3'ü çocuk en az 4 sivilin yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.
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