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Katil İsrail kana doymuyor! Terör devleti Gazze'de bir eve saldırdı: 3'ü çocuk 4 kişi şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 10.08.2024 00:03 Güncelleme: 10.08.2024 00:23
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Katil İsrail kana doymuyor! Terör devleti Gazze’de bir eve saldırdı: 3’ü çocuk 4 kişi şehit oldu

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 3'ü çocuk en az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgalci İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor.

Son olarak Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir evi bombaladı.

Eve düzenlenen hava saldırısı sonucu 3'ü çocuk en az 4 sivilin yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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