Katil İsrail’den Gazze’de okul katliamı! Çok sayıda şehit ve yaralı var...

ÖLENLERİN VE YARALANANLARIN YÜZDE 80'İ ÇOCUK"

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal okullara düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Katliamda hayatını kaybeden ve yaralananların yüzde 80'inin çocuk" olduğunu belirtti.

İsrail'in Nasr ve Hasan Selame okullarında kelimenin tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirdiğini belirten Basal, Gazze kentindeki manzaranın çok zor ve trajik olduğunu ifade etti.