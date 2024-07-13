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Katil İsrail'den Gazze'ye soykırım saldırısı: Onlarca şehit var | Türkiye'den sert tepki: Bu barbarlığa artık dur denmeli

AA
Giriş: 13.07.2024 12:19 Güncelleme: 14.07.2024 01:16
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Katil İsrail’den Gazze’ye soykırım saldırısı: Onlarca şehit var | Türkiye’den sert tepki: Bu barbarlığa artık dur denmeli

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Han Yunus'un batısında "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 90 kişi öldü, 300 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in Han Yunus'un batısında "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 90 kişi öldü, 300 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenlemiş, bombardımanda birçok ölü ve yaralı vardı.

MEVASİ'YE "ZORUNLU GÖÇ"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yaptı.

Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.

Bunun üzerine, İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, Deyr el-Belah'ın güneybatısından Refah'ın batısına uzanan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kaldı.

"BU BARBARLIĞA ARTIK DUR DENMELİ"

Dışişleri: İsrail'in, El-Mevasi'deki Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır

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