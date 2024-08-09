Paris 2024 Olimpiyatları’nda sporculara bozuk madalya şoku!

Olimpiyat üçüncüsü ABD'li kaykaycı Nyjah Huston'ın madalyasında dökülmeler oluştu.

SKANDALLAR OLİMPİYATI

Olimpiyat bayrağının göndere ters çekilmesi, Fransa'nın sporcusunun başörtüsüyle törene katılmasına izin vermemesi, Güney Kore'nin "Kuzey Kore" diye anons edilmesi, olimpiyat Köyü'ndeki eksik ve sorunlar ve daha birçok sorunun ardından bu kez madalyalar bozuk çıktı.