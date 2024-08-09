Paris 2024 Olimpiyatları'nda sporculara bozuk madalya şoku!
Skandalların bitmediği Paris 2024 Olimpiyatları'nda her geçen gün farklı bir rezalet yaşanıyor. Bu kez verilen madalyaların kalitesi sosyal medyada alay konusu oldu. ABD'li kaykay sporcusu Nyjah Huston'ın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 29 Temmuz'da kazandığı bronz madalyada 11 günde dökülme meydana geldi.
LGBT ve sapkınlığın propagandalarının 1 numaralı noktası haline gelen 2024 Paris Olimpiyatları'nda skandalların ardı arkası kesilmiyor.
SKANDALLAR OLİMPİYATI
Olimpiyat bayrağının göndere ters çekilmesi, Fransa'nın sporcusunun başörtüsüyle törene katılmasına izin vermemesi, Güney Kore'nin "Kuzey Kore" diye anons edilmesi, olimpiyat Köyü'ndeki eksik ve sorunlar ve daha birçok sorunun ardından bu kez madalyalar bozuk çıktı.
MADALYASI BOZULMAYA BAŞLADI
ABD'li kaykay sporcusu Nyjah Huston'ın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 29 Temmuz'da kazandığı bronz madalyada 11 günde dökülme meydana geldi. Sosyal medya hesabından madalyasının son halini paylaşan Huston, "Madalya savaşa gidip dönmüş gibi görünüyor." notunu ekledi.
Kaykay branşı erkekler sokak kategorisinde 29 Temmuz'da finallerde boy gösteren Huston, Japon Yuto Horigome ve ABD'li Jagger Eaton'ın ardından üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.
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