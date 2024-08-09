09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Paris 2024 Olimpiyatları'nda sporculara bozuk madalya şoku!

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 22:20 Güncelleme: 09.08.2024 22:41
ABONE OL
Paris 2024 Olimpiyatları’nda sporculara bozuk madalya şoku!

Skandalların bitmediği Paris 2024 Olimpiyatları'nda her geçen gün farklı bir rezalet yaşanıyor. Bu kez verilen madalyaların kalitesi sosyal medyada alay konusu oldu. ABD'li kaykay sporcusu Nyjah Huston'ın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 29 Temmuz'da kazandığı bronz madalyada 11 günde dökülme meydana geldi.

LGBT ve sapkınlığın propagandalarının 1 numaralı noktası haline gelen 2024 Paris Olimpiyatları'nda skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Olimpiyat üçüncüsü ABD'li kaykaycı Nyjah Huston'ın madalyasında dökülmeler oluştu.Olimpiyat üçüncüsü ABD'li kaykaycı Nyjah Huston'ın madalyasında dökülmeler oluştu.

SKANDALLAR OLİMPİYATI

Olimpiyat bayrağının göndere ters çekilmesi, Fransa'nın sporcusunun başörtüsüyle törene katılmasına izin vermemesi, Güney Kore'nin "Kuzey Kore" diye anons edilmesi, olimpiyat Köyü'ndeki eksik ve sorunlar ve daha birçok sorunun ardından bu kez madalyalar bozuk çıktı.

Olimpiyat üçüncüsü ABD'li kaykaycı Nyjah Huston'ın madalyasında dökülmeler oluştu.Olimpiyat üçüncüsü ABD'li kaykaycı Nyjah Huston'ın madalyasında dökülmeler oluştu.

MADALYASI BOZULMAYA BAŞLADI

ABD'li kaykay sporcusu Nyjah Huston'ın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 29 Temmuz'da kazandığı bronz madalyada 11 günde dökülme meydana geldi. Sosyal medya hesabından madalyasının son halini paylaşan Huston, "Madalya savaşa gidip dönmüş gibi görünüyor." notunu ekledi.

Paris 2024'te verilen bronz madalyada bozulmalar meydana geldi.Paris 2024'te verilen bronz madalyada bozulmalar meydana geldi.

Kaykay branşı erkekler sokak kategorisinde 29 Temmuz'da finallerde boy gösteren Huston, Japon Yuto Horigome ve ABD'li Jagger Eaton'ın ardından üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör