Gazze’de insanlık dışı sivil soykırımı! Katliamın gölgesindeki engellerle yaşama tutunma savaşı...

Tekerlekli sandalyenin de göç yolunda kırıldığını anlatan Vail, oğlunun kullandığı protezin de saldırılar sırasında zarar gördüğünü, tamirini yapabilecek merkezlerin kapalı olması nedeniyle kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Protezin 3 kez kırıldığını, düzeltme çabalarının başarısız olduğunu aktaran Vail, en son protezi demir parçalarla sabitlemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Ancak bu kez de protezin ağırlaştığını ifade eden baba, "Şerif artık protez uzuvla rahat yürüyemiyor." dedi.