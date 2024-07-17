Gazze'de insanlık dışı sivil soykırımı! Katliamın gölgesindeki engellerle yaşama tutunma savaşı...
Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2014 yılında düzenlediği saldırılarda bacaklarını ve gözlerini kaybeden Nemle ailesi, engelli hallerine rağmen, yeni saldırıların altında günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
İşgalci İsrail'in 10 yıl önceki saldırılarında baba Vail en-Nemle bir bacağını, eşi iki bacağını, oğulları ise birer bacak ve gözlerini kaybetti. Zor zamanlarını birbirlerine destek olarak atlatan Nemle ailesi, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarının ardından da engellerine rağmen şartlara direniyor.
İsrail'in güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Nemle ailesi, engelli durumları göç etmek zorunda kaldı.
Refah'tan Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na gelen aile, göç yolculuğunda epeyce zorlandığını dile getirdi.
ENGELLERLE VE İMKANSIZLIKLARLA GÖÇ YOLCULUĞU
İçinde bulundukları zor durumu anlatan 37 yaşındaki baba Vail, "Biz engelli bir aileyiz. Zaten zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyorduk. Ancak bu son savaş, her şeyi altüst etti. Evet, hayat, zorlu bir yolculuk. Mevcut şartlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Her şeyin bir anda değişebileceğinin farkındayız." dedi.
Kullandığı koltuk değneğinin hasarlı olduğunu belirten Filistinli baba, değneğin yolda kırıldığını, ilkel yöntemlerle onu kullanılabilir hale getirip göç yolculuğunu güç de olsa tamamladıklarını söyledi.
Vail, 11 yaşındaki oğlu Şerif'in ise göç sırasında, Gazze'de yerli imkanlarla üretilen protez ayağını kullandığını ve annesinin tekerlekli sandalyesini sürdüğünü ifade etti.
Tekerlekli sandalyenin de göç yolunda kırıldığını anlatan Vail, oğlunun kullandığı protezin de saldırılar sırasında zarar gördüğünü, tamirini yapabilecek merkezlerin kapalı olması nedeniyle kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Protezin 3 kez kırıldığını, düzeltme çabalarının başarısız olduğunu aktaran Vail, en son protezi demir parçalarla sabitlemek zorunda kaldıklarını belirtti.
Ancak bu kez de protezin ağırlaştığını ifade eden baba, "Şerif artık protez uzuvla rahat yürüyemiyor." dedi.
"BABAMA, SU GETİRMEDE VE ODUN TOPLAMADA YARDIM EDİYORUM"
Tek bacaklarıyla oğluyla top oynayan Vail, "Biz mutlu bir aileydik. Umut ve sevgi doluyduk. Ancak her şey bir anda değişti." ifadesini kullandı.
Bir bacağı ve gözünü kaybetmiş olmasına rağmen yine de gülümseyen Şerif ise "Babama, su getirmede ve odun toplamada yardım ediyorum. Babamla top oynuyoruz." diye konuştu.
Savaşın bitmesini ve kendisine uygun bir proteze sahip olmayı dileyen Şerif, dünyadaki diğer çocuklar gibi oynayarak büyümek istiyor.
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 794 Filistinli öldü, 89 bin 364 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuru fasulyeye bu yöntemle asla böcek uğramayacak! 2 adet eklemeniz yeterli
- SSK, BAĞ-KUR'luya fark ödemesi geliyor! Emekliye 12.500 TL'lik taban maaş hesabı yapıldı! Tahsis numarasına göre...
- ATM’lerde yeni dönem! Sistem değişiyor: Bankamatik bir anda…
- Altın öyle bir değişti ki kimse inanamadı! Altın alıp, satacaklar aman dikkat: Ok yaydan çıktı
- Ek zamla Dul ve Yetim Maaşı ne kadar oldu? %75-50-25 hisseye göre güncel dul ve yetim aylığı hesabı...
- A101'den çeyiz yapanlara bayram gibi katalog! Otomatik paspas, Televiyon, No-Frost Buzdolabı, çamaşır makinesi hepsi indirimli
- LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman? Lise tercihleri hangi tarihte açıklanacak? İşte MEB LGS tercih sonuç sorgulama
- EYT, SSK, Bağ-Kur'luya maaş jesti sabah 06.30'da geldi! Emeklinin hesabına geçti: 10.150, 12.550, 15.250 TL...
- Aşure gününde yapılacak ibadetler neler? Aşure günü ve gecesinde okunması faydalı dualar ve zikirler neler?
- Yurt dışı çıkış harcı güncel fiyat: 2024 Temmuz Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, kaç TL oldu?
- Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2024 Aşure günü bugün mü? Oruç tutulur mu?
- Özel üniversitelerin 2024-2025 fiyatları | Vakıf üniversitelerin yıllık ücretleri ne kadar, kaç TL? En ucuz ve en pahalı bölümler...