Soykırımcı bakandan Lübnan’a alçak tehdit! Zorla göç ettirilen Filistinlileri örnek gösterdi: İyi izleyin

İşgalci bakanın o skandal paylaşımı.

"LÜBNANLILAR İYİ İZLESİN"

İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde çatıştığı Lübnan Hizbullahı'na işaret eden Smotrich, "Hamas, Gazze halkına yıkım ve tahribat getirdi. En iyisi Lübnan halkı bu görüntüleri iyi izlesin." mesajını paylaştı.

HAN YUNUS'TA YENİDEN ZORUNLU GÖÇ

İsrail ordusunun yeniden kara saldırısı başlatması ve bazı bölgeler için yaptığı "tahliye" talepleri nedeniyle Han Yunus'un doğusunda yeniden büyük bir zorunlu göç dalgası yaşanıyor.