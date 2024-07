Haniye suikastının ardından ilk açıklama! Katil Bibi’den alçak tehdit: Bedelini ağır ödeyecekler

Netanyahu, İsrail'i ʺileride zorlu günlerin beklediğiniʺ söyledi.

"EZİCİ DARBELER İNDİRDİK"

Netanyahu, İsrail'in son birkaç gün içinde aralarında Hamas ve Hizbullah'ın da bulunduğu İran'ın vekil güçlerine ezici darbeler indirdiğini söyledi.

"İsrail yurttaşlarını zorlu günler bekliyor. Beyrut'taki saldırıdan bu yana her yönden tehditler yükseliyor. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız ve her türlü tehdide karşı birlik ve kararlılıkla duracağız. İsrail'e yönelik herhangi bir saldırının bedelini ağır ödeyecekler" dedi.