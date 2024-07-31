31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Haniye suikastının ardından ilk açıklama! Katil Bibi'den alçak tehdit: Bedelini ağır ödeyecekler

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 21:35 Güncelleme: 31.07.2024 21:49
ABONE OL
Haniye suikastının ardından ilk açıklama! Katil Bibi’den alçak tehdit: Bedelini ağır ödeyecekler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast ile şehit oldu. Suikastı işgalci İsrail üstlendi. Bunların ardından işgalci Netanyahu ilk kez konuştu. Katil Bibi, yaptığı açıklamada İsrail'in kendisine yönelik her türlü saldırıya güçlü bir şekilde karşılık vereceğini belirterek "İsrail'e yönelik herhangi bir saldırının bedelini ağır ödeyecekler" dedi ve İsrail'in son birkaç gün içinde aralarında Hamas ve Hizbullah'ın da bulunduğu İran'ın vekil güçlerine ezici darbeler indirdiğini ve her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikasta uğradı. Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlenen Haniye burada şehit oldu.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğrayarak şehit oldu.Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğrayarak şehit oldu.

KATİL BİBİ'DEN ALÇAK SAVUNMA!

Saldırıların ardından İşgalci Başbakan Netanyahu'dan bir açıklama geldi. Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da ve üst düzey bir Hizbullah liderinin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in kendisine yönelik her türlü saldırıya güçlü bir şekilde karşılık vereceğini söyledi.

Netanyahu, İsrail'i ʺileride zorlu günlerin beklediğiniʺ söyledi.Netanyahu, İsrail'i ʺileride zorlu günlerin beklediğiniʺ söyledi.

"EZİCİ DARBELER İNDİRDİK"

Netanyahu, İsrail'in son birkaç gün içinde aralarında Hamas ve Hizbullah'ın da bulunduğu İran'ın vekil güçlerine ezici darbeler indirdiğini söyledi.

"İsrail yurttaşlarını zorlu günler bekliyor. Beyrut'taki saldırıdan bu yana her yönden tehditler yükseliyor. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız ve her türlü tehdide karşı birlik ve kararlılıkla duracağız. İsrail'e yönelik herhangi bir saldırının bedelini ağır ödeyecekler" dedi.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

HANİYE SUİKASTI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikastte uğradı.

İran devlet televizyonunun bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Haniye'nin başkent Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendi.

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hamas lideri Tahran’da şehit olduHamas lideri Tahran’da şehit oldu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör