Trump'ın ölmesi kime yarayacaktı? Trump'ı kim neden öldürmek istedi? Uzman isimlerden A Haber'de çarpıcı yorum: Sisteme çomak soktu...
Eski ABD Başkanı Donald Trump Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Trump'ı öldürmeye çalışan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanırken olaydaki güvenlik zafiyeti suikast girişimine yönelik akıllarda soru işareti oluşturdu. Peki Trump'ı kim neden öldürmek istedi? Trump'a yönelik suikast girişiminin arkasında kim var? Uzman isimler dünyanın konuştuğu olayı A Haber ekranlarında yorumladı. İşte detaylar...
Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağ kulağından yaralanan Trump'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayda mitinge katılanlardan 1 kişi de hayatını kaybetti.
BİRÇOK KEZ ATEŞ ETTİ
ABD Gizli Servisi, saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklarken, Crooks'un miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini tespit etti.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımladı.
BIDEN'DAN TELEFON
ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump ile telefonda görüştü.
Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, Biden'ın, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde saldırıya uğrayan Trump ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.
Açıklamada, "Başkan Biden bu gece Washington'a dönüyor. İç güvenlik ve kolluk kuvvetleri yetkililerinden düzenli güncellemeler almaya devam edecek" denilirken, Biden'ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına yer verilmedi.
"DAHA ÖNCE BİRİSİ OLDUĞUNU GÖRMÜŞTÜK"
Birden fazla görgü tanığı, eski başkan Donald Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingindeki polis görevlilerini, çatıdaki şüpheli ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirdiklerini öne sürdü.
BBC'nin haberine göre, Greg Smith adlı bir katılımcı, saldırganın, izleyiciler tarafından saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce görüldüğünü iddia etti.
Saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydeden Smith, saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirdi.
Polis güçlerinin etrafta dolandığını aktaran Smith, "Biz 'şu çatıda silahlı birisi var' dedik" ifadesiyle polise saldırganı bildirdiklerini, ancak polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.
ABD Gizli Servisi yetkililerinin, miting alanındaki bir ahırdan kendisine baktığını görebildiğini kaydeden Smith, "Gizli servis ahırın tepesinden bize bakıyordu. Çatıyı işaret ettim. Elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum. Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş." ifadesini kullandı.
Smith, Gizli Servis'in dürbünle kendisine baktığını belirlediğini anlatarak, "Çatının eğimi sebebiyle muhtemelen saldırganı göremediler, ama burası büyük bir alan değil neden her çatıda Gizli Servis yetkilisi yok? Bu bir güvenlik hatası, yüzde yüz güvenlik hatası." dedi.
Yaşanan olayı A Haber ekranlarında yorumlayan uzmanlar saldırının perde arkasını anlattı.
Doç.Dr. Mehmet Bozkuş'un açıklamalarında öne çıkanlar:
ADAYLIKTAN UZAKLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDI
ABD'de seçimler yaklaşırken, tansiyon da yükseliyor. Ülke genelinde Trump'ın yüzde 67 ile seçimleri kazanacağı ve Biden'ın artık kaybettiği görüşü hakimken, küreselci zihniyet de bu durumun sonrasında Biden'a seçimden çekilmesi konusunda baskı yapıyor.
1960'lı yıllarda küreselci bankacılar ve derin devlet çok sayıda kişiyi ortadan kaldırdı. 4 ABD devlet başkanı suikastlerle öldürüldü, 3-4 tanesi de yaralı olarak kurtuldu.
ABD'nin milliyetçi söylemlerle seçmenin karşısına çıkan Trump, adaylıktan uzaklaştırılmaya çalışıldı. ABD ekonomisi Trump döneminde yükseldi ancak salgın sonrası Trump'a olan destek düştü.
TRUMP'IN ÖLMESİ KİME YARAYACAKTI?
Çok sayıda sözleşmeden çekilmesi, Çin karşıtı bir yaklaşım göstermesi bu desteğin düşüşüne neden oldu. ABD'de de küresel cephe ve milliyetçi cephe karşı karşıya geldi. Yaşanan saldırı ABD tarihindeki kirlenmesinin açık bir göstergesi oldu.
Trump devletle ilgili tüm gizli yapıları açıklayacağı söylüyordu. Bu da ABD'nin kendisiyle yüzleşmesi olacaktı. Trump konuşma yaptığı esnada sağa sola dönmeseydi tam alnına gelecekti. Bu saldırıyla birlikte ABD'de çıkabilecek iç savaş durumunda seçim olmayacaktı ve Biden görevine devam edecekti.
Uluslararası Siyaset Uzmanı İsmail Cingöz'ün açıklamalarında öne çıkanlar:
BÜYÜK BİR ZAAF VAR
Miting alanında büyük bir zafiyet var. Her çatı tutulmalıydı. Bu zafiyet birileri tarafından desteklendi mi yoksa bu şahsa yol mu verildi?
TRUMP SİSTEMİN İÇİNE ÇOMAK SOKUYORDU
20 yaşındaki kişi alana geliyor uzun namlulu silahı çıkartıyor. O bölge nasıl kontrol altına alınmaz? Normalde mitingler öncesi her yerin aranmış olması gerekiyor. ABD'de silah sanayi üzerinde büyük bir ekonomi var. Trump, Ukrayna ve Rusya savaşının bitirileceğini söylüyordu, Orta Doğu'dan çıkmayı vaat ediyordu.
Trump bu sistemin içine çomak sokuyordu. Hem silah ticareti hem de Orta Doğu'da İsrail'in varlığı açısından Trump'ın hamleleri tartışılıyordu. Bu sadece 20 yaşındaki bir gencin düzenlediği saldırı olmayabilir.
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