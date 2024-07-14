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Trump'a saldırı sonrası görgü tanıkları o anları anlattı! Polisleri suikastçı konusunda uyarmışlar

Giriş: 14.07.2024 08:57 Güncelleme: 14.07.2024 08:59
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Trump’a saldırı sonrası görgü tanıkları o anları anlattı! Polisleri suikastçı konusunda uyarmışlar

Eski ABD Başkanı ve kasım ayında yapılacak seçimlerde aday olan Donald Trump, Pensilvanya'daki mitingi sırasında kurşunların hedefi oldu. Mitingde bulunan görgü tanıkları o anları anlatırken, polisleri suikastçı konusunda uyardıklarını iddia etti.

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