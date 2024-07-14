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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a silahlı saldırı! Suikastçı kim? Trump'ın sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberine göre eski ABD Başkanı ve adayı Donald Trump, Pensilvanya'da yaptığı seçim mitinginde silahlı saldırıya uğradı. Konuşma yaptığı sırada açılan ateş sonrası vurulan Trump'ın yüzünün sağ tarafı kanlar içerisinde kaldı. Sağ kulağından vurulduğu öğrenilen Trump apar topar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peki Donald Trump'a suikast düzenlemek isteyen şahıs kim? Trump'ın son durumu ne? İşte ABD'deki son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 06:11 Güncelleme: 14.07.2024 06:31
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Eski ABD Başkanı Donald Trump’a silahlı saldırı! Suikastçı kim? Trump’ın sağlık durumu nasıl?

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerinin ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü. Silah sesleri devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump'ın etrafını sardı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’a silahlı saldırı! Suikastçı kim? Trump’ın sağlık durumu nasıl?

Mitinge katılan vatandaşlar arasında da büyük panik yaşandı. Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’a silahlı saldırı! Suikastçı kim? Trump’ın sağlık durumu nasıl?

Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump'ı acil olarak zırhlı aracına götürdü. Donald Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum." ifadesini paylaştı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’a silahlı saldırı! Suikastçı kim? Trump’ın sağlık durumu nasıl?

TRUMP'IN DURUMU NASIL?
ABD Gizli Servisi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'daki seçim kampanyasında yaşadığı olaydan sonra koruma altına alındığını ve güvende olduğunu bildirdi. ABD Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, X sosyal medya hesabından, bir mesaj paylaştı.

Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında "bir olay gerçekleştiğini" aktaran Guglielmi, "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini verdi.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’a silahlı saldırı! Suikastçı kim? Trump’ın sağlık durumu nasıl?

Guglielmi, "Bu artık Gizli Servis'in yürüttüğü bir soruşturmadır, bilgi olması halinde paylaşılacaktır." ifadesini kullandı. Eski ABD Başkanı Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında silah sesleri duyulmuş, Trump hızlıca kürsüden uzaklaştırılmıştı.