Eski ABD Başkanı Donald Trump'a silahlı saldırı! Suikastçı kim? Trump'ın sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberine göre eski ABD Başkanı ve adayı Donald Trump, Pensilvanya'da yaptığı seçim mitinginde silahlı saldırıya uğradı. Konuşma yaptığı sırada açılan ateş sonrası vurulan Trump'ın yüzünün sağ tarafı kanlar içerisinde kaldı. Sağ kulağından vurulduğu öğrenilen Trump apar topar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peki Donald Trump'a suikast düzenlemek isteyen şahıs kim? Trump'ın son durumu ne? İşte ABD'deki son gelişmeler...