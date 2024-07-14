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Trump'ın ölmesi kime yarayacaktı? Uzman isimlerden A Haber'de çarpıcı yorum: Sisteme çomak soktu...

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Giriş: 14.07.2024 09:33
Güncelleme:14.07.2024 09:33
Eski ABD Başkanı Donald Trump Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Trump'ı öldürmeye çalışan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklanırken olaydaki güvenlik zafiyeti suikast girişimine yönelik akıllarda soru işareti oluşturdu. Peki Trump'ı kim neden öldürmek istedi? Trump'a yönelik suikast girişiminin arkasında kim var? Uzman isimler dünyanın konuştuğu olayı A Haber ekranlarında yorumladı. İşte detaylar...
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