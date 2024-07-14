ABD'nin kanlı suikast tarihi! Çok sayıda başkan kurban gitti! Lincoln'den Garfield'a... McKinley'den Kennedy'ye...
Eski ABD Başkanı Donald Trump katıldığı miting esnasında suikast girişimine uğrarken, Trump'ın ismi ülke tarihinde saldırıya uğrayan başkanlar arasına eklendi. ABD tarihinde çok sayıda başkan suikaste kurban giderken, bazı isimler ise bu saldırılardan yaralı olarak kurtuldu. İşte detaylar...
ABD'de katıldığı bir mitingde silahlı saldırıya uğrayan ve kulağından yaralanan eski ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde saldırıya uğrayan başkanlar ve başkan adayları arasına eklendi.
TRUMP DA LİSTEYE GİRDİ
Cumartesi günü Pennsylvania'da düzenlediği mitingde eski Başkan Trump'ın yaralandığı silahlı saldırı, ABD'de silahlı şiddete ilişkin endişeleri artırırken, başkanlara ve başkan adaylarına karşı saldırı ve suikast girişimlerini akıllara getirdi.
5 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki aday adaylarından eski Başkan Trump, Pennsylvania'daki mitinginde konuştuğu sırada kürsüde silahlı saldırıya uğradı.
Trump, saldırıda kulağından yaralanırken 20 yaşında olduğu belirtilen saldırgan öldürüldü, mitingde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.
4 BAŞKAN SUİKASTLE ÖLDÜRÜLDÜ
Eski ABD Başkanı Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865'te eşi Mary Todd Lincoln ile Washington'da "Amerikalı Kuzenimiz" adlı komedi oyununun özel bir gösterimine katıldıkları sırada suikasta uğradı.
Saldırıdan bir gün sonra hayatını kaybeden Lincoln, öldürülen ilk ABD başkanı oldu.
SİYAHLARA HAK VERDİĞİ İÇİN...
Suikasttan iki yıl önce İç Savaş sırasında Lincoln, Konfederasyon içindeki kölelere özgürlük tanıyan Özgürlük Bildirgesi'ni yayınlarken, siyahların haklarına verdiği destek öldürülme sebebi olarak gösterildi.
İKİNCİ KURBAN GARFİELD
ABD'de suikasta kurban giden ikinci başkan ise 2 Temmuz 1881'de James Garfield oldu. Garfield, görevinin 6. ayında silahlı saldırıya uğradı.
ÜÇÜNCÜ İSİM MCKINLEY
Ülkede üçüncü suikast ise 6 Eylül 1901'de 25. ABD Başkanı William MCKinley'e yapıldı. MCKinley, New York'ta yaptığı bir konuşmanın ardından insanlarla tokalaşırken vuruldu.
SON İSİM KENNEDY
ABD'de ölümle sonuçlanan son suikast ise Kasım 1963'te 25. ABD Başkanı John F. Kennedy'ye düzenlendi. Kennedy, eşi Jacqueline Kennedy ile birlikte Dallas'ı ziyareti sırada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Kennedy kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
O İSİMLER SALDIRIDAN KURTULDU
ABD'de eski başkanlar, ikinci dönemi için yürüttüğü kampanyalarda hedef haline gelirken, Eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt, ikinci kez aday olduğu seçim kampanyası sırasında 14 Ekim 1912'de kurşunların hedefi oldu.
Roosevelt, Milwaukee'deki bir mitingde göğsünden vurulduğu bu saldırıyı yaralı atlattı.
FORD'A 1 AYDA 2 SUİKAST GİRİŞİMİ
5 Eylül 1975'e gelindiğinde suikastların hedefi bu sefer 38. ABD Başkanı Gerald Ford oldu. Ford, aynı yıl birkaç hafta içinde iki suikast girişimine maruz kalırken bunları yara almadan atlattı.
İlk suikast girişiminde Ford, saldırganın silahının ateşlenmemesi sonucu kurtulurken 22 Eylül'de ise San Francisco'da bir otelin dışında kadın saldırganın ıskalaması sonucu kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu.
REAGAN'A KONVOYA YÜRÜRKEN SALDIRDILAR
40. ABD Başkanı Ronald Reagan ise Mart 1981'de başkent Washington bir konuşmasından çıkıp konvoyuna doğru yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
SON İSİM GEORGE BUSH
Ülkenin 43. Başkanı George W. Bush'a ise 2005'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile Tiflis'te katıldığı bir mitingde konuşması esnasında el bombası atıldı. El bombasının pimi, mendil çok sıkı sarılı olduğundan takılı kalınca bomba infilak etmedi.
ABD BAŞKAN ADAYLARI DA SALDIRILARIN HEDEFİNDE
Silahlı şiddet olaylarının sıklıkla gerçekleştiği ABD'de, başkanların yanı sıra başkan adayları da suikast ve saldırıların hedefi oldu.
Eski Adalet Bakanı ve demokratların başkan adayı Robert F. Kennedy, 1968 Kaliforniya ön seçimlerini kazanması dolayısıyla yaptığı zafer konuşmasından birkaç dakika sonra Los Angeles'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürüldü. Kennedy, New York'tan ABD senatörü ve 5 yıl önce suikasta kurban giden Başkan John F. Kennedy'nin kardeşiydi.
1972'de ise bu sefer silahlı saldırının hedefi eski Alabama Valisi ve başkan aday adaylarından George Wallace oldu. Maryland'de bir seçim kampanyası sırasında uğradığı saldırı sonucu Wallace'ın belden aşağısı felç kaldı.
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