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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den UEFA'ya Merih Demiral kınaması!

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 10:11
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den UEFA’ya Merih Demiral kınaması!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Hollanda ile yapacağı EURO 2024 çeyrek final maçında başarılar diledi, UEFA'nın Türkiye-Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayı kınadı.

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