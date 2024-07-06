06 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail'in Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 10:05
ABONE OL
Katil İsrail’in Gazze’nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 11 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyi ile orta kesimine düzenlediği saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör