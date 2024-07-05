'Bozkurt' neyi temsil ediyor? Demiral'a soruşturma sportif mi yoksa siyasi mi? Tarihçi Erhan Afyoncu A Haber'de anlattı: Önümüzdeki maçta hakem faciası yolda!
Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın, Avusturya'ya attığı goller sonrası yaptığı bozkurt işareti emperyalist Batı’nın çirkin yüzünü bir kez daha göstermesine neden oldu. Türkiye'ye yönelik kanlı eylemler düzenleyen, terör örgütlerini baş tacı eden batılı devletler, bozkurt işaretini, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olarak lanse edip ülkemize yönelik algı operasyonuna girişti. Bozkurt işaretinin Türk tarihindeki yerini A Haber canlı yayınına bağlanan tarihçi ve yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu anlattı. İşte detaylar…
UEFA Disiplin Komitesi, Avusturya maçında yaptığı gol sevinci sebebiyle soruşturma açtığı milli oyuncumuz Merih Demiral için kararını açıkladı. Emperyalist Batı çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi ve UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi.
Türkiye'ye yönelik kanlı eylemler düzenleyen, terör örgütlerini baş tacı eden batılı devletler, bozkurt işaretini, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olarak lanse edip ülkemize yönelik algı operasyonuna girişti. Peki 'Bozkurt'un Türk tarihi için önemi ne? Demiral'a açılan soruşturma sportif mi yoksa siyasi mi? Tüm merak edilenlerin cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan tarihçi ve yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu anlattı.
"DURUM TAMAMEN SİYASİ"
UEFA'nın skandal kararına ilişkin Erhan Afyoncu "Öncelikle UEFA'yı ve Almanları kınıyoruz. BILD gazetesi daha hiçbir şey açıklanmadan 2 ceza diye yazdı. Bu durumu tamamen Almanların tezgahladığı siyasi bir şey olduğu açıkça ortada. Federasyon savunma vermedik diye bir açıklama yaptı fakat savunmanın hiçbir önemi yok bu durum tamamen siyasi. Sizin savunmanızı dinlemiyorlar bile."
'BOZKURT' SEMBOLÜNÜN YASAKLANMASINDA PKK'NIN LOBİSİNİN AĞIRLIĞI VAR MI?
"Almanya'da FETÖ terör örgütü, PKK/YPG cirit atıyor bunlar para topluyor haraç alıyor ve her türlü terör eylemini gerçekleştiriyorlar. Adamlar teröriste kol kanat geriyor Türkçülük ile ilgili bir sembolden ceza verilsin diye uğraşıyorlar. Bakın burada en önemli şey ceza verilip verilmemesi değil bu olaydan Almanya İçişleri bakanı olaya neden müdahil oldu? Neden bu olaya karışıyorlar? Yönlendirmeyi oradan yaptıkları belliydi. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi Almanların Türk düşmanlığı. Tarihte müttefik olarak bizimle çarpışan, aynı saflarda can verdiğimiz bir millet son 30 yılda Türk düşmanı oldu."
"BU SPORTİF CEZA DEĞİL"
"Merih Demiral orada bölücülük ile alakalı bir sembol yapsaydı bunu demokratik hareket diye alkışlarlardı. Bakın bu bir sportif ceza değil. Merih Demiral'ın oynayamaması ciddi bir kayıp. Çok iyi bir stoperdi ve Avusturya maçını çözen oyunculardan birisiydi. Bu bir kayıp fakat olay Demiral'ın sadece 2 maç ceza alması değil. Burada siyasi bir hamleyi Türklüğün sembolüne mahkum ediyorlar. Yarın öbür gün bunun yasnıması çok daha farklı olur."
'BOZKURT' NEYİ TEMSİL EDİYOR? AVRUPA'DA NEDEN RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU?
"İlk defa Türklerle Bozkurt arasındaki ilişkiye dair bir Çin belgesinde 'Bozkurt Efsanesi' anlatılıyor. Daha sonra 4'üncü ve 5'inci yüzyıllarda Kaoçi dediğimiz başka bir Türk boyunda Bozkurt 'Türklerin Atası' olarak tanımlıyorlar. Biz soyumuzu Bozkurttan geldi olarak destanalrda kabul etmişiz. Türklerin en önemli boylarından olan Göktürklerde Engenekondan çıkış destanı anlatılıyor ve Türeviş destanında da devam ediyor. Oğuz Kaan Destanında da bu anlatılıyor."
"TÜRKLER BOZKURT İLE SİMGELENİR, TÜREYİŞ SEMBOLÜDÜR"
"Yani bu sıradan bir sembol değil. Bu Türklerin türeyiş yaratılış sembolü yani Türkler kendilerinin Bozkurttan geldiğini kabul ediyorlar ve daha sonraki dönemlerde de bu etki azalsa bile Federasyonda Türkleri bozkurt olarak görüyor. 13'üncü yüzyılda Papa'ya sunulan kitapta Türkler bozkurt olarak resmedilmiştir.Sadece biz değil Avrupalılar da bizi Bozkurt olarak görüyor."
"Hatta Atatürk'ün de pek çok ulusak evrakta Bozkurt sembolünü kullandığı ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk parasının üzerinde de Bozkurt sembolünün olduğu ve yanında da ay yıldız olduğu böyle kullanıldığı da biliniyor. Türkü temsil eden iki sembol bir arada kullanılıyor yani. Bozkurt Türkiye Cumhuriyetinin de sembollerinden birisidir."
"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇTA HAKEM FACİASI YOLDA"
"Buradaki hadise çok tehlikeli Merih'e 2 ceza verildi ve bu bizim için büyük bir kayıp fakat bir hakem faciasının geldiğini ben görüyorum. İnşallah ben yanılırım ve yanılırsam da mutlu olurum. Bunlar Türklerin daha ileriye gitmemesi için bu seferde hakem üzerinden oynayacaklar. Ben Futbol Federasyonunun İsviçre mahkemesinde hakkını aramasından yanayım.
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