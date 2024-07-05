’Bozkurt’ neyi temsil ediyor? Demiral’a soruşturma sportif mi yoksa siyasi mi? Tarihçi Erhan Afyoncu A Haber’de anlattı: Önümüzdeki maçta hakem faciası yolda!

Türkiye'ye yönelik kanlı eylemler düzenleyen, terör örgütlerini baş tacı eden batılı devletler, bozkurt işaretini, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olarak lanse edip ülkemize yönelik algı operasyonuna girişti. Peki 'Bozkurt'un Türk tarihi için önemi ne? Demiral'a açılan soruşturma sportif mi yoksa siyasi mi? Tüm merak edilenlerin cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan tarihçi ve yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu anlattı.

"DURUM TAMAMEN SİYASİ"

UEFA'nın skandal kararına ilişkin Erhan Afyoncu "Öncelikle UEFA'yı ve Almanları kınıyoruz. BILD gazetesi daha hiçbir şey açıklanmadan 2 ceza diye yazdı. Bu durumu tamamen Almanların tezgahladığı siyasi bir şey olduğu açıkça ortada. Federasyon savunma vermedik diye bir açıklama yaptı fakat savunmanın hiçbir önemi yok bu durum tamamen siyasi. Sizin savunmanızı dinlemiyorlar bile."