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Hindistan'da izdiham! Ayinin organizatörü gözaltında

ahaber.com.tr AA
Giriş: 06.07.2024 11:06
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Hindistan’da izdiham! Ayinin organizatörü gözaltında

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen ayinde, 123 kişinin ölümüyle sonuçlanan izdihamla ilgili açılan soruşturma kapsamında aranan organizatör Devprakash Madhukar polise teslim oldu.

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