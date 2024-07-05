UEFA'nın skandal Merih Demiral kararı sonrası Türkiye'den peş peşe tepkiler: Futbolun üzerine siyasi baskı gölge düşürdü
EURO 2024'te tarih yazan Milliler, Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale yükseldi. Maça 2 golle damgasını vuran Merih Demiral, sevincini 'Bozkurt' selamı ile kutladı. UEFA bu gol sevincinin ardından skandal bir kararla Merih Demiral'a yönelik soruşturma başlatmıştı. TFF, yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma, UEFA Disiplin Kuruluna gönderdi. Futbolun üzerine gölge düşüren UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral'a 2 maçtan men cezası verdi. Kararın ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler gelmeye başladı. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımımız'ın Avusturya ile oynadığı maça damga vuran yıldız oyuncu Merih Demiral, maç sonunda yaptığı bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından disipline sevk edilmişti.
Federasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma, UEFA Disiplin Kuruluna gönderildi.
UEFA SKANDAL KARARA İMZA ATTI
UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi.
YAŞANAN HEZEYANIN ARDINDAN TÜRKİYE'DEN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a verilen 2 maç cezanın futbolun bağımsızlığına müdahale olduğunu söyledi.
Değerli Futbol Kamuoyu,— Servet Yardımcı (@yardimciservet_) July 5, 2024
UEFA Disiplin Kurulu tarafından A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral hakkında verilen cezayı üzüntüyle karşıladığımı ve kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Sorunsuz devam eden bir turnuvada, maç bittikten sonra yapılan doğal bir kutlamayla ilgili…
"FUTBOLUN BAĞIMSIZLIĞINA MÜDAHALE..."
Servet Yardımcı, yaptığı yazılı açıklamada, "UEFA Disiplin Kurulu tarafından A Milli Takım oyuncumuz Merih Demiral hakkında verilen cezayı üzüntüyle karşıladığımı ve kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim. Sorunsuz devam eden bir turnuvada, maç bittikten sonra yapılan doğal bir kutlamayla ilgili cezalandırma talep edilmesi futbolun bağımsızlığına müdahaledir." ifadelerini kullandı.
"Futbolcumuz, EURO 2024'te kendisinin attığı gollerle çeyrek finale yükseldiğimiz ve 'Maçın Oyuncusu' seçildiği bir anın mutluluğunu Türk taraftarlarıyla kutladığı sırada, doğal bir sevinç paylaşımı yapmıştır." değerlendirmesinde bulunan Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:
"Burada rakibini veya herhangi bir topluluğu incitebilecek unsur söz konusu değildir. Oyuncu, duygusunu maç sonrasında katıldığı basın toplantısında da doğal bir biçimde ifade etmiştir. Futbolcuların kutlama yöntem ve şekilleri herhangi bir grubu veya kitleyi aşağılayıcı olmadıkça ya da temel nezaket kurallarını ihlal etmedikçe cezalandırma olmamalıdır. Disiplin Kurulu, UEFA yönetiminden bağımsız ve kendi iç işleyişiyle karar alan bir kurul olmakla birlikte, çok geç olmadan bu yanlıştan dönülmesi gerektiğine dair inancımı vurgulamak isterim. Türkiye olarak futbolun tüm güzelliklerini dünyaya izletmeye devam ettiğimiz EURO 2024'te oynayacağımız çeyrek final mücadelesinden önce hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeli, 'Bizim Çocuklar'ın final yolculuğuna her zamankinden daha fazla konsantre olmalıyız."
UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 5, 2024
UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir.
UEFA'nın bu kararı,…
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: FUTBOLUN ÜZERİNE SİYASİ BASKI GÖLGE DÜŞÜRDÜ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) Merih Demiral'a 2 maç men cezasının, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürdüğünü açıkladı.
AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığını göstermektedir. UEFA'nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür" dedi.
Milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA'nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 5, 2024
Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz.
Futbolun heyecanı ve güzelliği siyasi kararlarla gölgelenmemelidir.
CEVDET YILMAZ: FUTBOLUN HEYECANI VE GÜZELLİĞİ GÖLGELENDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral'a 2 maç men cezasının kabul edilemeyeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA'nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği siyasi kararlarla gölgelenmemelidir" denildi.
UEFA'nın, hukukî hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz.— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 5, 2024
Ülkemize ve millî futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukukî yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz.
Futbolcularımıza inanıyoruz.…
BAKAN BAK: YANLI KARARI KINIYORUZ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: UEFA'nın, hukuki hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz.
Milli Futbolcumuz Merih Demiral'a Verilen Ceza Hk. https://t.co/ZHJ3fft7U4 pic.twitter.com/4JlstMcaMC— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 5, 2024
DIŞİŞLERİ'NDEN UEFA'YA NET TEPKİ: ESEFLE KARŞILIYORUZ
Dışişleri: UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz.
Uluslararası spor karşılaşmaları toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir.
Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir.
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