Irak'tan 8 aşamalı plan! Türkiye ve İran ile sınırlarının güvenliği için yeni yöntemler devreye alınıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 13 yıl sonra Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan’ın Irak ziyaretinde terörle mücadele ve güvenlik alanında da iş birliği anlaşmaları ve mutabakat metinleri imzalanmıştı. Bu çerçevede Irak, 1991’de Körfez Savaşı’nın ardından çekildiği sınır hattına yeniden askerlerini konuşlandırırken, Irak İçişleri Bakanlığı İran ve Türkiye sınırlarının güvenliğini daha iyi şekilde sağlamak amacıyla 8 aşamadan oluşan plan ve yöntemleri devreye alacağını duyurdu. İşte detaylar...
Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamada bulunan Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Güçleri Komutanı Muhammed el- Sıedi, Irak'ın özellikle Türkiye ve İran ile olan sınırlarındaki güvenliği daha iyi seviyeye getirmek için Türkiye ile 2 ve İran ile 6 aşamadan oluşan plan ve yöntem belirlediklerini belirtti.
Irak'ın altı ülke ile sınırı olduğunu hatırlatan Sıedi, özellikle İran ve Türkiye ile olan sınırlarınındaki güvenliğe önem verdiklerini aktardı.
En uzun sınırın 1493 kilometreyle İran ile olduğunu ifade eden Sıedi, İran sınırında Hanekin ilçesi ile Pencevin nahiyesi arasındaki 300 kilometrelik mesafenin güvenliğini en iyi şekilde temin etmeye başladıklarını kaydetti.
Bu bölgede 1980'lerden itibaren yasaklanan silahlı unsurların (PKK) bulunduğu bilgisini veren Sıedi, bu silahlı unsurlar tarafından kontrol edilen alanı zayıflatmak için çalıştıklarını bildirdi.
Sıedi, Türkiye ile 362 kilometrelik zor, dağlı ve engebeli bir sınır olduğunu ve yılın hemen hemen yarısında karla kaplı bulunduğu söyledi.
Tarih boyunca Irak ile Türkiye arasında sınır karakolları olmamasının bölgede bazı yasa dışı silanlı grupların varlık göstermesine neden olduğuna dikkati çeken Sıedi, şöyle devam etti:
"Türkiye ile iki aşamalı çalışma başlattık. İlki, sınırın güvenliğini sağlamak için iki taraf arasında ortak koordinasyon merkezi kurulacak. İkincisi ise iki ülke arasında sınır karakolları inşa edilecek."
Duhok ve Erbil kentlerinin Türkiye ile olan sınır hatlarında yaklaşık 27 sınır karakolu inşa edilmesi için talimatın verildiğini anlatan Sıedi, bu gelişmelerin iki ülke için oldukça önemli olduğunu söyledi.
Sıedi, Irak sınırında Türkiye için tehit unsuru olan herhangi bir unsurun bulunmaması için ciddi çaba harcadıklarının altını çizdi.
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