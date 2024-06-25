Irak’tan 8 aşamalı plan! Türkiye ve İran ile sınırlarının güvenliği için yeni yöntemler devreye alınıyor

Irak'ın altı ülke ile sınırı olduğunu hatırlatan Sıedi, özellikle İran ve Türkiye ile olan sınırlarınındaki güvenliğe önem verdiklerini aktardı.

En uzun sınırın 1493 kilometreyle İran ile olduğunu ifade eden Sıedi, İran sınırında Hanekin ilçesi ile Pencevin nahiyesi arasındaki 300 kilometrelik mesafenin güvenliğini en iyi şekilde temin etmeye başladıklarını kaydetti.