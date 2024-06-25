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Nijerya'da Boko Haram'a operasyon! Rehin alınan 99 kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.06.2024 01:53
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Nijerya’da Boko Haram’a operasyon! Rehin alınan 99 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda ordu tarafından terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlendi. Ormanda gizlenen teröristlere düzenlenen operasyonlarda örgütün rehin aldığı 99 kişinin kurtarıldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı çok sayıda kişi kurtarıldı. Çad Gölü bölgesindeki isyanla mücadele uzmanı Zagazola Makama, X hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun, Borno eyaletindeki Sambisa Ormanı'nda gizlenen Boko Haram üyesi teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

41'İ KADIN 99 KİŞİ KURTARILDI

Makama, operasyonlarda Boko Haram tarafından rehin alınan aralarında 41 kadının bulunduğu 99 kişinin kurtarıldığını kaydetti. Boko Haram'ın 2014'te düzenlediği okul baskınında rehin alınan kız öğrencilerden biri ve iki çocuğun da kurtarılanlar arasında olduğunu aktaran Makama, çocukların yetersiz beslendiklerini ve travma geçirdiklerini ifade etti.

BOKO HARAM VE NİJERYA

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Boko Haram, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, baskının ardından öğrencilerden bazılarının kurtarıldığını veya kaçmayı başardığını, 82'sinin 10 yıldır esaret altında olduğunu açıklamıştı.

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