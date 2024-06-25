Nijerya’da Boko Haram’a operasyon! Rehin alınan 99 kişi kurtarıldı

41'İ KADIN 99 KİŞİ KURTARILDI

Makama, operasyonlarda Boko Haram tarafından rehin alınan aralarında 41 kadının bulunduğu 99 kişinin kurtarıldığını kaydetti. Boko Haram'ın 2014'te düzenlediği okul baskınında rehin alınan kız öğrencilerden biri ve iki çocuğun da kurtarılanlar arasında olduğunu aktaran Makama, çocukların yetersiz beslendiklerini ve travma geçirdiklerini ifade etti.