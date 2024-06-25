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Gazze'de bir milyonu aşkın çocuğun hayatı tehlikede!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 06:22
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Gazze’de bir milyonu aşkın çocuğun hayatı tehlikede!

Gazze'de yetersiz beslenmenin, 1 milyondan fazla çocuğun hayatını doğrudan tehdit ettiği ve bunlar arasında 3 bin 500'ünün gıda ve aşı eksikliği nedeniyle artık ölüme daha yakın olduğu açıklandı.

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