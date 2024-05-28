İspanya, Norveç ve İrlanda’dan tarihi Filistin adımı! Resmen devlet olarak tanıdılar

TÜRKİYE, FİLİSTİN'İN BAĞIMSIZLIĞINI İLK GÜN TANIDI

Arafat'ın ilanın ardından Filistin devletini aynı gün tanıyan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Türkiye ile 12 ülke daha bağımsızlığını ilan ettiği gün Filistin'i tanıdı. Tarihsel süreçte Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı her geçen yıl artarken, geçen yıl sonuna kadar 139'a yükseldi.

FİLİSTİN'İN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN ÜLKELERİN SAYISI ARTIYOR

İsrail'in baskılarına rağmen birçok ülke bu yıl Filistin'i tanıma kararı aldı. Bunlardan ilki, Karayipler ülkesi olan Barbados oldu. Barbados, 19 Nisan'da Filistin'i tanıdığını duyurdu.

Kuzey Amerika ülkesi Jamaika da 24 Nisan'da Filistin'i tanıdı. Barbados ve Jamaika'nın ardından Filistin'i tanıyan ülkelerin arasında 3 Mayıs'ta Güney Amerika'dan Trinidad ve Tobago da katıldı.

Bu ülkelerin ardından Bahamalar, 8 Mayıs'ta Filistin'i tanıdı.