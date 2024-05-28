İspanya, Norveç ve İrlanda'dan tarihi Filistin adımı! Resmen devlet olarak tanıdılar
Siyonist İsrail'in büyük katliamlar yaparak binlerce masum sivili ve öldürdüğü Filistin, İspanya, Norveç ve İrlanda tarafından bugün resmen devlet olarak tanıdılar. İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını duyururken bu hamlelerin ardından BM'nin 193 üye devletinden 145'i artık Filistin devletini tanımış olacak. Gelen son dakika bilgisine göre; İspanya'nın ardından Norveç br İrlanda da Filistin’i resmen devlet olarak tanıdı.
TÜRKİYE, FİLİSTİN'İN BAĞIMSIZLIĞINI İLK GÜN TANIDI
Arafat'ın ilanın ardından Filistin devletini aynı gün tanıyan ülkelerden biri de Türkiye oldu. Türkiye ile 12 ülke daha bağımsızlığını ilan ettiği gün Filistin'i tanıdı. Tarihsel süreçte Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı her geçen yıl artarken, geçen yıl sonuna kadar 139'a yükseldi.
FİLİSTİN'İN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN ÜLKELERİN SAYISI ARTIYOR
İsrail'in baskılarına rağmen birçok ülke bu yıl Filistin'i tanıma kararı aldı. Bunlardan ilki, Karayipler ülkesi olan Barbados oldu. Barbados, 19 Nisan'da Filistin'i tanıdığını duyurdu.
Kuzey Amerika ülkesi Jamaika da 24 Nisan'da Filistin'i tanıdı. Barbados ve Jamaika'nın ardından Filistin'i tanıyan ülkelerin arasında 3 Mayıs'ta Güney Amerika'dan Trinidad ve Tobago da katıldı.
Bu ülkelerin ardından Bahamalar, 8 Mayıs'ta Filistin'i tanıdı.
AVRUPA ÜLKELERİ FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI ALDI
İspanya, Norveç ve İrlanda, bugün yaptıkları açıklamada, 1967 sınırlarında Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu. Bu karardan önce, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çekya, Slovakya ve İsveç, Filistin devletini tanıyordu.
İspanya, Norveç ve İrlanda'nın da resmi olarak bu adımı atması halinde Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselecek.
NORVEÇ, FİLİSTİN DEVLETİNİ RESMEN TANIDI
Norveç'in, Filistin devletini resmen tanıdığı bildirildi. Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak niteledi. İki devletli çözüm konusunda İsrail'in "yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu vurguladı.
Norveç, İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı olarak Filistin devletini tanıma kararı almış ve diğer Avrupalı devletlerin de Filistin devletini tanıma konusunda aynı adımı atmasını umduklarını bildirmişti. Dışişleri Bakanı Eide, Filistin'in Avrupalı devletler tarafından tanınmasının tek başına bu devletin varlığının "sürdürülebilir" olması için yeterli olmadığını belirterek, Filistin'i tanıma kararı ile 7 Ekim sonrası bölgedeki "kilit aktörler ile daha da geliştirilen" barış planını destekledikleri mesajını vermişti.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, 26 Mayıs'ta Brüksel'de ülkesinin Filistin devletini tanıdığını gösteren belgeleri Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya teslim etmişti.
İLK KEZ BİR ARAYA GELİNDİ
Norveç ve İspanya'nın İsrail-Filistin arasındaki barış çabalarını ilerletmede tarihi rolü hatırlatılırken 1991'de iki tarafın 1993 Oslo Anlaşmalarının yolunu açan Madrid barış konferansında ilk kez bir araya geldiğine dikkat çekildi. Üç Avrupa ülkesi, girişimlerinin güçlü bir sembolik etkiye sahip olduğuna ve bunun muhtemelen başkalarını da aynı şeyi yapmaya teşvik edeceğine inanıyor.
193 ÜYEDEN 145'İ FİLİSTİN'İ TANIYACAK
İspanya, İrlanda ve Norveç'in hamlesinin ardından BM'nin 193 üye devletinden 145'inin artık Filistin devletini tanıdığı anlamına gelecek.
HAKAN FİDAN İSPANYA'DA
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız, İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte 29 Mayıs tarihinde Madrid'i ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalar ele alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.
FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ ALTINDA BİRLEŞİLMELİ
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devleti'ni uluslararası insan haklarına saygılı ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde bugün resmi olarak tanıyacaklarını söyledi.
İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde kameraların karşısına geçen Başbakan Sanchez, Filistin Devleti'ni tanıma kararının arkasındaki gerekçeleri kamuoyuna açıkladı.
İspanya'nın Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de "uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu kaydeden Sanchez, ülkesinin her zaman BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ni savunacağının altını çizdi.
Sanchez, Bakanlar Kurulu'nun Filistin Devleti'nin resmi olarak tanınmasını onaylayacağını aktararak, "İspanya bu şekilde Filistin'i dünyada tanıyan 140'tan fazla ülkenin yanına eklenecek. Filistin'in tanınması tarihi bir karar ve tek hedefi İsrail ile Filistin arasındaki barışın sağlanmasına katkı sağlamaktır." diye konuştu.
"Filistin Devleti'nin tanınması sadece, Filistin halkının meşru talebi olan tarihi bir adaletin yerine getirilmesi değildir, aynı zamanda hepimizin istediği barışın sağlanması için de bir adımdır." şeklinde konuşan Sanchez, "Bu, barış geleceğinin sağlanması, Filistin devletinin İsrail devleti ile birlikte barış ve güven içinde yaşaması için hepimizin tek olasılık olarak gördüğü yolda ilerlemektir." dedi.
Sanchez, Filistin Devleti'nin tanınmasının "uygulanabilir" olması gerektiğinin altını çizerek, "Gazze ve Batı Şeria aynı Filistin yönetimi altında, aralarında bir koridor ile birleşmeli ve Doğu Kudüs başkenti olmalıdır. Filistin ulusal yönetimi altında birleşmelidir." ifadelerini kullandı.
Filistin Devleti'nin sınırlarının belirlenmesinin o ülkenin kararlarına bağlı olduğunu, İspanya'nın bununla ilgili bir karar almayacağını vurgulayan Sanchez, "Sınırların belirlenmesi tamamen Filistin yönetimine aittir. Biz şu ana kadar, BM ve AB'de de belirlenmiş olan 1967 sınırlarını geçerli sayacağız." dedi.
Filistin'in uluslararası toplum tarafından tanınmasının önemine değinen Sanchez, şunları söyledi:
"Geçmişte de söylediğimiz gibi bu karar kimseye karşı değildir, özellikle de İsrail'e karşı değildir. İsrail halkı dost bir halktır ve saygı duyuyoruz. Onlarla en iyi ilişkileri kurmak istiyoruz. Bu karar, aynı zamanda, iki devletli çözüme karşı olan Hamas'a da tam olarak karşıdır. İspanya ilk andan itibaren tüm kararlılığıyla 7 Ekim'deki Hamas'ın saldırılarını kınamıştır. Bu bizim terörizmle mücadeledeki vaadimizin de bir göstergesidir."
Sanchez, Filistin Devleti'nin tanınmasıyla ilgili olarak yarından itibaren İspanya'nın üç önceliği olacağını aktararak, bunları şöyle sıraladı:
"Yarından itibaren tüm çabalarımızı iki devletli çözüm için göstereceğiz. Önceliğimiz geçmişte örneği görülmemiş olan Gazze'deki krizin sona erdirilmesi olacaktır. İlk olarak, bir kez daha acil ateşkes ve insani yardımların ulaşması ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapıyorum. İkinci olarak, Filistin yönetiminin yeni hükümetin kurulması sürecindeki tüm girişimlerini destekleyeceğiz. Filistin yönetimi bizim barış ortağımızdır ve bizim tüm desteğimize ihtiyacı olacaktır. Son olarak barış ve refah için çalışan Arap ülkeleriyle işbirliğimizi sürdüreceğiz. İki devletli çözümün gerçek olmasını sağlayacak uluslararası barış konferansı için çabalarımızı artıracağız."
İspanya Meclisi, Kasım 2014'te Filistin Devleti'nin tanınması yönünde bir karar alsa da bunun geçerli olması için Avrupa Birliği'nde (AB) uzlaşı sağlanması ve ardından Bakanlar Kurulu'nun onayı gerekiyordu.
İspanya'daki sol koalisyon hükümeti, 7 Ekim'den itibaren İsrail'in Filistinlilere yönelik Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere yaptığı saldırıların ve 35 binden fazla kişinin ölümünden sonra AB içinde uzlaşı olmasa da Filistin Devleti'ni tanıma kararı alacağını açıklamıştı.
Bakanlar Kurulu, bugün Filistin Devleti'nin resmi olarak tanınması kararını onaylayarak, süreci tamamlamış olacak.
ABD, İNGİLTERE, ALMANYA VE FRANSA FİLİSTİN'İ TANIMIYOR
Başta Avrupa olmak üzere dünyanın büyük çoğunluğu bağımsız Filistin'i tanırken, bu adımı atmayan ülkeler de var. Her seferinde "iki devletli çözümden yana olduklarını" savunan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa Filistin'i tanımayan ülkeler arasında yer alıyor.
ABD, BM Güvenlik Konseyindeki oylamada veto hakkını kullanarak Filistin'in BM'ye tam üyeliğine de engel oluyor. Kanada, Avustralya, Hollanda, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Myanmar, Kamerun gibi ülkeler Filistin'i tanımayan diğer ülkeler olarak öne çıkıyor.
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