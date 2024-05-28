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BM'den İsrail'e bir kınama daha: Vicdana sığmaz

Giriş Tarihi: 28.05.2024
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BM’den İsrail’e bir kınama daha: Vicdana sığmaz

Katil İsrail'in Refah bölgesine düzenlediği saldırı sonrası açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri saldırıları kınadı. BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "Bu tür bir cezasızlık devam edemez." ifadelerini kullanırken, yaşananlar hakkında "En son ve muhtemelen en acımasız iğrençlikti" dedi.

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