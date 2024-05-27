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İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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İsrail askerleri, Batı Şeria’daki baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberine göre İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 14 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 890'a çıktı.

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