İran'dan İsrail'e büyük tehdit! Bölge yangın yeri: Cezalandırılacak
Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'da yükselen tansiyon, İran ve siyonist rejimin karşılıklı açıklamalarıyla tavan yaptı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının, ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirtti. İsrail'in cezalandırılacağını söyleyen Hamaney, siyonist rejimin büyük bir hata yaptığını ifade etti. Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz İran'ın tehditkar açıklamalarına yanıt verdi. İşte detaylar...
Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "soykırım" derecesine varan saldırıları nedeniyle binlerce masum sivil hayatını kaybederken, bölge ateş çemberine döndü.
İran ve İsrail arasındaki karşılıklı açıklamalarla Orta Doğu'da tansiyon iyice yükselirken, son olarak Siyonist rejimin Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırı bardağı taşıran son damla oldu.
İRAN'DAN İSRAİL'E GÖZDAĞI: CEZALANDIRILACAK
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camii'nde kendisinin kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in saldırılarına da değindi.
Hamaney, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaşlıların, ailelerin, çocukların ve kadınların öldürüldüğüne dikkati çekerek, "İnsan haklarıyla ilgili tuhaf şarkılarıyla dünyanın kulaklarını sağır edenler nerede? Acaba onlar (Filistinliler) insan değil mi ve hakları yok mu?" diye konuştu.
Bazı Batılı yönetimlerin, Gazze Şeridi'nde 187 gündür saldırılarını sürdüren İsrail'e verdiği desteği eleştiren Hamaney, "Batılı hükümetler uzun yıllar boyunca gaspçı rejimi destekledi ve uluslararası çevrelerde ona her türlü yardımı sağladılar. Elbette bazıları sözlü olarak Gazze'deki halka destek veren bir şeyler söyledi ancak pratikte sadece (saldırıları) engellememekle kalmadılar, birçoğu da yardımcı oldu. Özellikle ABD ve İngiltere'nin kibirli ve zalim hükümetleri." dedi.
İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği ve ikisi general rütbesinde 7 İranlı askeri yetkilinin hayatını kaybettiği saldırıya da değinen Hamaney, şunları söyledi:
"Konsolosluk ve büyükelçilik misyonları o ülkenin toprağıdır. Konsolosluğumuza saldırdıklarında topraklarımıza saldırmış sayılırlar ve bu uluslararası gelenektir. Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak."
İSRAİL'DEN YANIT GECİKMEDİ: İRAN'I HEDEF ALIRIZ
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda İran'ı hedef aldı.
Paylaşımında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesaplarını etiketleyen Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." ifadesini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. Saldırıda ayrıca 6 Suriyelinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.
İran, Suriye'deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.
İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.
Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Arefe Günü Mesajları 2024 - Resimli | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 İhlas-ı şerif ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu
- Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 9 Nisan Salı günü özel sektör tatil mi? Bankalar, noter, resmi daireler çalışıyor mu?
- Arefe Günü Oruç Tutulur Mu? Ramazan Ayının Son Orucu Ne zaman? Arife Günü orucunun önemi...
- Dikkat Ustaları İş Başına! Köyde Gizlenmiş Leoparı Ancak Şahin Gözlüler Bulabiliyor
- Bu kan grubuna sahip olanların zekası muhteşem seviyede çıkıyor
- 36 bin 852 TL ödeme! SGK girişi olanlar dikkat: Yarım gün çalışmak yeterli
- Tam tablo oluştu! SGK - SSK, Bağ-Kur'luya 19.000 TL'lik şahane ödeme! 10.500 üstü 26 bin TL altı maaş alana Salı Çarşamba yatacak!
- Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 8-9-10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- SÜPER KUPA FİNAL MAÇ SONUCU | 7 Nisan Pazar Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi iptal mi oldu, ertelendi mi?
- Zeka Testi: Yalnızca Dahi Zekalar Bu 6 Farklı Harfi 13 Saniyede Fark Edebilir!
- Temizlik suyuna 1 ölçü ekleyin: Sadece kiri değil evinizdeki nazarı da silip süpürüyor