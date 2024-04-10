ABD'de Müslümanların bayram etkinliğine silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Son dakika... ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Müslümanların bayram etkinliğine silahlı saldırı düzenlendi. ABD basınında yer alan haberlerde, olayla ilgili çok sayıda kişinin yaralandığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Son dakika... ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Müslümanların bayram etkinliğine silahlı saldırı düzenlendi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı. ABD basınında yer alan haberlerde, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği ifade edildi.
DÖRT KİŞİ GÖZALTINDA
Action News'un kaynaklardan edindiği bilgiye göre şu anda dört kişi gözaltında ve bir polis memuru da ateş açtı. Polis memurunun açtığı ateş sonucu birinin vurulup vurulmadığı henüz bilinmiyor. Olay yerinden kaçan bir yayaya otomobil çarptı. Bu kişinin yaralanma derecesi henüz bilinmiyor.
ŞEHİR ÇAPINDA POLİS MÜDAHALESİ ÇAĞRILDI
Bu olaya yardım etmek için Philadelphia şehrinin dört bir yanından memurlar çağrıldı. SWAT dahil olmak üzere çeşitli kolluk kuvvetleri hızla olay yerine geldi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve polis faaliyetleri, saldırının yaygın bir paniğe yol açtığını ve katılımcıların güvenlik için kaçtığını öne sürüyor. Birden fazla suç mahallinin bulunması ve çok sayıda ateşli silahın bulunması, soruşturmanın karmaşık olduğuna işaret ediyor.
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