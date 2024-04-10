ABD’de Müslümanların bayram etkinliğine silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var







ŞEHİR ÇAPINDA POLİS MÜDAHALESİ ÇAĞRILDI

Bu olaya yardım etmek için Philadelphia şehrinin dört bir yanından memurlar çağrıldı. SWAT dahil olmak üzere çeşitli kolluk kuvvetleri hızla olay yerine geldi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve polis faaliyetleri, saldırının yaygın bir paniğe yol açtığını ve katılımcıların güvenlik için kaçtığını öne sürüyor. Birden fazla suç mahallinin bulunması ve çok sayıda ateşli silahın bulunması, soruşturmanın karmaşık olduğuna işaret ediyor.