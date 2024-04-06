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İran-İsrail hattında yüksek tansiyon! İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan net mesaj: "İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz"

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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İran-İsrail hattında yüksek tansiyon! İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan net mesaj: İsrail’e pişman edici bir yanıt vereceğiz

Katil İsrail, 1 Nisan tarihinde İran'ın Şam'daki konsolosluğunu vurmuş ve hava saldırısı sonucu İran Devrim Muhafızları Ordusundan ikisi general rütbesinde toplam 7 İranlı askeri yetkili ölmüştü. Yaşanan gerilimin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusundan yazılı açıklama yapıldı. Söz konusu hava saldırısına karşılık "pişman edici" bir yanıt verileceğini yineledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği ve 2'si general rütbesinde 7 İranlı askeri yetkilinin hayatını kaybettiği hava saldırısına "pişman edici" bir yanıt verileceğini yineledi.

"KORKAKÇA TERÖR SUÇUNU İŞLEDİKLERİ İÇİN PİŞMANLIK DUYACAKLARI..."
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin ve destekçilerinin, Şam'daki korkakça terör suçunu işledikleri için pişmanlık duyacakları şekilde cezalandırılması yönünde ulusal talebi yerine getirmeye kararlı olduğumuza dair güvence veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "İran halkının suçlu Siyonist düşmanın pişman edici şekilde cezalandırılması yönündeki talebi, Allah'ın izniyle gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.

İRAN'IN SURİYE'DEKİ KONSOLOSLUK BİNASINA SALDIRI

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

İran, Suriye'deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.

İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.

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