İran-İsrail hattında yüksek tansiyon! İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan net mesaj: "İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz"

"KORKAKÇA TERÖR SUÇUNU İŞLEDİKLERİ İÇİN PİŞMANLIK DUYACAKLARI..."

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin ve destekçilerinin, Şam'daki korkakça terör suçunu işledikleri için pişmanlık duyacakları şekilde cezalandırılması yönünde ulusal talebi yerine getirmeye kararlı olduğumuza dair güvence veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.