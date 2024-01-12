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Haberler Galeri Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne? İran savaşa girebilir mi? Yemen neden hedef alındı? ABD'nin planı ne? A Haber'de anlattı

Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne? İran savaşa girebilir mi? Yemen neden hedef alındı? ABD'nin planı ne? A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Dünya diken üstünde. İngiltere ve ABD hava harekatıyla Yemen'de Husi hedeflerini vurdu. Coğrafyada denklemler nasıl değişecek? ABD ve İngiltere'nin nihai hedefi ne? Husilerin gücü ne kadar etkili? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı. Uluslararası İlişkiler Uzmanları Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Dr. Ufuk Necat Taşcı konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 11:39
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Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne? İran savaşa girebilir mi? Yemen neden hedef alındı? ABD’nin planı ne? A Haber’de anlattı

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki olarak Kızıldeniz'den geçen ticari gemileri hedef alan Husiler, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye ait bir savaş gemisini vurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne? İran savaşa girebilir mi? Yemen neden hedef alındı? ABD’nin planı ne? A Haber’de anlattı

Gerilimi had safhaya çıkaran o hamlenin ardından, bölgede konuşlu Amerikan ve İngiliz savaş uçakları Yemen'e saldırı için harekete geçti. Başkent Sana ve Hudeyde kentinde şiddetli patlamalar yaşandığı bildiriliyor.

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Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne? İran savaşa girebilir mi? Yemen neden hedef alındı? ABD’nin planı ne? A Haber’de anlattı

"BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEKLER"

Yemen'deki Husileri güçleri ABD ve İngiltere'ye meydan okudu.

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Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne? İran savaşa girebilir mi? Yemen neden hedef alındı? ABD’nin planı ne? A Haber’de anlattı

Gazze savaşı Yemen'e mi sıçradı? Yemen neden hedef alındı? Kızıldeniz'in önemi ne? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası İlişkiler Uzmanları Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Dr. Ufuk Necat Taşcı konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne? İran savaşa girebilir mi? Yemen neden hedef alındı? ABD’nin planı ne? A Haber’de anlattı

DÜNYA TİCARETİNİN KALBİ

Aslında birkaç gündür ABD ve İngiltere bunun için bir hazırlık yapıyor. Çünkü Kızıldeniz öteden beri çok önemli bir güzergah. Dünya ticaretinin kalbi konumundaki bir yerden bahsediyoruz. Doğu ile Batı arasındaki deniz ticaretinin yegane merkezi diye söyleniyor.