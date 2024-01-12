HaberlerGaleriKızıldeniz geriliminde İran etkisi ne? İran savaşa girebilir mi? Yemen neden hedef alındı? ABD'nin planı ne? A Haber'de anlattı
Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne? İran savaşa girebilir mi? Yemen neden hedef alındı? ABD'nin planı ne? A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Dünya diken üstünde. İngiltere ve ABD hava harekatıyla Yemen'de Husi hedeflerini vurdu. Coğrafyada denklemler nasıl değişecek? ABD ve İngiltere'nin nihai hedefi ne? Husilerin gücü ne kadar etkili? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı. Uluslararası İlişkiler Uzmanları Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Dr. Ufuk Necat Taşcı konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:54Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 11:39