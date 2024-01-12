Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne? İran savaşa girebilir mi? Yemen neden hedef alındı? ABD’nin planı ne? A Haber’de anlattı

DÜNYA TİCARETİNİN KALBİ

Aslında birkaç gündür ABD ve İngiltere bunun için bir hazırlık yapıyor. Çünkü Kızıldeniz öteden beri çok önemli bir güzergah. Dünya ticaretinin kalbi konumundaki bir yerden bahsediyoruz. Doğu ile Batı arasındaki deniz ticaretinin yegane merkezi diye söyleniyor.