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'İran hava sahasını kapattı' iddiası | İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı: "Her an gerçekleşebilir"

Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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’İran hava sahasını kapattı’ iddiası | İran’dan İsrail’e saldırı hazırlığı: Her an gerçekleşebilir

Son dakika... İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiani, askeri tatbikatlar nedeniyle Tahran hava sahasındaki tüm uçuşların gece yarısından itibaren askıya alındığını duyurduğu iddia edildi. Öte yandan Amerikan basını, İran ve destekçilerinin İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceğini iddia etti. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, saldırının "her an" gerçekleşebileceği belirtildi. Detayları Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı...

Son dakika İran haberleri: İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiani, askeri tatbikatlar nedeniyle Tahran hava sahasındaki tüm uçuşların gece yarısından itibaren askıya alındığını duyurduğu iddia edildi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiani yaptığı açıklamada, "Askeri tatbikatlar nedeniyle Tahran hava sahasındaki uçuşlar gece yarısından itibaren askıya alındı" dediği iddia edildi.



İRAN'DAN İSRAİL'E SALDIRI HAZIRLIĞI İDDİASI: "HER AN GERÇEKLEŞEBİLİR"
Amerikan televizyon kanalı Bloomberg, istihbarat raporlarına dayandırdığı haberind, İran veya İran destekli grupların İsrail'e geniş çaplı füze saldırısı düzenleyebileceğini bildirdi.


Saldırının "her an" gerçekleşebileceği belirtilirken, İsrail'deki askeri noktaların hedef alınacağı iddia edildi.

İran'ın saldırısında yüksek hassasiyetli füzeler veya insansız hava araçları kullanabileceğinden endişe duyulurken, saldırının ne zaman gerçekleşeceğinin önemli olduğu belirtildi.


"İRAN İSRAİL'E SERT TOKAT ATACAĞIZ DİYOR"

Detayları Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı...

Yavuzaslan, "Her gece saldırı olabilir. İran lideri konuşmasında elinde keskin nişancı tüfeğiyle fotoğraf paylaşıldı ve kaç gündür sert açıklamaları var. İran İsrail'e sert tokat atacağız diyor, İsrail'de misliyle cevap vereceğiz diyor. İran devrim muhafızlarının füze bataryası ile İsrail'i hedefleyen bir saldırı gerçekleşmedi. Hasan Nasrullah yaptığı konuşmada "biz bu işe karışmayacağız İran kendisi cevap verecektir" dedi. İran devrim muhafızları da "İran olarak cevap vereceğiz" diyor." dedi.

Yavuzaslan, devamında, ""Suriye üzerinden saldırıya cevap gelecek. İran'ın kendi sahasından saldırı yapması demek İsrail ile savaşı göze alması demektir. İsrail'de ABD'yi yanıma aldım ve hazırım diyor." ifadelerin kullandı.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da ülkesinin İran'a karşı İsrail'i koruyacağını söyledi. Biden, "İran ve destekçilerinden gelen bu tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır." ifadelerini kullandı.

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