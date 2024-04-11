'İran hava sahasını kapattı' iddiası | İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı: "Her an gerçekleşebilir"



"İRAN İSRAİL'E SERT TOKAT ATACAĞIZ DİYOR"

Detayları Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı...



Yavuzaslan, "Her gece saldırı olabilir. İran lideri konuşmasında elinde keskin nişancı tüfeğiyle fotoğraf paylaşıldı ve kaç gündür sert açıklamaları var. İran İsrail'e sert tokat atacağız diyor, İsrail'de misliyle cevap vereceğiz diyor. İran devrim muhafızlarının füze bataryası ile İsrail'i hedefleyen bir saldırı gerçekleşmedi. Hasan Nasrullah yaptığı konuşmada "biz bu işe karışmayacağız İran kendisi cevap verecektir" dedi. İran devrim muhafızları da "İran olarak cevap vereceğiz" diyor." dedi.