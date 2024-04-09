Katliamın finansörü ABD'den işgalci İsrail'e bir destek daha! ABD'li bakandan skandal açıklama: “Gazze'de soykırım suçu işlenmedi”
Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana mazlum Gazze halkına adeta ölüm kusuyor. İşgalci İsrail Gazze'de soykırım suçu işlerken en büyük desteği şüphesiz ki ABD verdi. Binlerce sivilleri katlederek açlığa mahkum bırakan terör devleti İsrail'e bir destek yine finansör ABD'den geldi. Son olarak ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Gazze'de binlerce sivili öldürmesinin ve bölgeye gıda girişini engellemesinin "soykırım suçu teşkil etmediğini" savundu. İşte detaylar...
7 Ekim'den buyana ağır bombardımana alınan Filistin topraklarında çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan binlerce sivil, katil İsrail tarafından katledildi.
İşgale ve katil İsrail'e en büyük desteği ABD verdi.
ABD'nin "İsrail'in güvenliğine ve kendini Hamas ile İran gibi diğer tehditlere karşı savunma hakkına önem verdiklerini" kaydeden Austin, yönetim olarak bu konuda çok kararlı olduklarını ve İsrail'e söz verdikleri askeri yardımlara devam edeceklerini söyledi.
İsrail'e koşulsuz destek sağlayan ABD'nin askeri açıdan ciddi şekilde eleştirildiğini hatırlatan bazı senatörlere yanıt veren Austin, İsrail ile uzun süreli savunma ve güvenlik işbirliğine sahip olduklarını ve 7 Ekim 2023'ten sonra bunun değişmediğini belirtti.
Austin, İsrail'in Gazze'de son aylarda 30 binden fazla sivili öldürmesinin ve bölgeye insani yardım girişlerini kesmesinin bir soykırım olup olmadığını soran Senatör Tom Cotton'a, "Soykırım suçu işlendiğine dair herhangi bir delilimiz yok." diye karşılık verdi.
ABD'li bakan, öte yandan, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını ise "savaş suçu" sözleriyle nitelendirdi.
AUSTİN'E İSRAİL PROTESTOSU
Austin'in Senato oturumu devam ederken katılımcılardan bazıları ABD yönetimini ve ordusunu Gazze politikaları nedeniyle protesto etti.
Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan bazı göstericiler Austin'in sözlerini birçok kez yarıda keserken "İnsanlarımızı öldürmeyi durdurun" ve "İsrail'i fonlamayı durdurun" şeklinde sloganlar attı.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 360 Filistinli öldürüldü, 75 bin 993 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.
Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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