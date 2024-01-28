Gazze'de 4 aylık ateşkes iddiası! ABD medyası tüm detayları duyurdu: İsrail ve Hamas...
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, 4 ay sürecek ateşkes yapılmasını ve tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklifin arabulucu ülkelerce İsrail ve Hamas'a iletildiği kaydedildi. İşte haberin detayları...
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi İsrail ve Filistin arasında yeni bir ateşkes planı hazırlandığı iddiasında bulundu.
4 AYLIK ATEŞKES PLANI
Mısırlı yetkililere dayandırılan haberde, Mısır'ın İsrail ve Filistin arasında tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren yaklaşık 4 aylık ateşkes planı üzerinde çalıştıkları öne sürülerek, planın ilk etabında ateşkesin 6 hafta süreceği iddia edildi.
YARDIM AKIŞINA İZİN VERİLECEK
6 haftalık ateşkeste Gazze Şeridi'ndeki İsrailli kadın, çocuk ve yaşlıların serbest bırakılacağı ifade edilen haberde, bunun karşılığında ise İsrail'in Filistinli mahkumları serbest bırakacağı ve Gazze Şeridi'ne yardım akışının artırılmasına izin vereceği belirtildi.
KAPSAMLI BİR ANLAŞMA MI YAPILACAK?
Planın bir sonraki aşamasında ise Hamas'ın İsrailli askerleri serbest bırakacağı ve Gazze Şeridi'nde ölenlerin cansız bedenlerinin İsrail'e verilmesini içerdiği aktarılan haberde, Hamas'ın ABD'de de dahil olmak üzere uluslararası garantiler alacağı belirtilerek, bunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nihai olarak sona ermesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya kapı aralayacağı ifade edildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Esir takası ve ateşkesi içeren yeni teklifin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns'ün bu hafta sonu Paris'te Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır ve İsrail istihbarat teşkilatı yetkilileriyle yapacağı görüşmeler öncesi geldiği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
ABD basınında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, CIA Direktörü Burns'ü Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve büyük çaplı esir takası anlaşması görüşmesi yapmaya göndereceği iddia edilmişti.
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