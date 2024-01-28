Gazze’de 4 aylık ateşkes iddiası! ABD medyası tüm detayları duyurdu: İsrail ve Hamas...

KAPSAMLI BİR ANLAŞMA MI YAPILACAK?



Planın bir sonraki aşamasında ise Hamas'ın İsrailli askerleri serbest bırakacağı ve Gazze Şeridi'nde ölenlerin cansız bedenlerinin İsrail'e verilmesini içerdiği aktarılan haberde, Hamas'ın ABD'de de dahil olmak üzere uluslararası garantiler alacağı belirtilerek, bunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nihai olarak sona ermesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya kapı aralayacağı ifade edildi.