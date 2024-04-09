İngiltere'de Filistin destekçileri muhalefet liderinin evinin önüne "çocuk ayakkabıları" bıraktı: Öldürmeyi durdurun

"ONLARA İNSANLIK ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

"Youth Demand" grubunun X hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'de 12 bin çocuk katledilirken, İşçi Partisi İsrail'e silah satışına izin vermeye devam ediyor. Onlara insanlık çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, grubun, Keir Starmer'ın sorumluluğu olduğu ve bu sorumluluğu yerine getirmesini istedikleri vurgulanarak, "Bu iş karmaşık değil, iktidardakiler güçlerini soykırıma son verilmesini talep etmek için kullanmalılar, daha da ileri götürmek için değil." değerlendirmesi yer aldı.