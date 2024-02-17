Katil İsrail'in katliam planına ABD'den mühimmat desteği: On milyonlarca dolarlık bomba gönderecekler
7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve binlerce sivilin ölmesine neden olan katil İsrail kana doymuyor. İş İsrail saldırılarından kaçan 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanırken, ABD yönetiminin de Tel Aviv’e on milyonlarca dolar değerinde binlerce bomba ve mühimmat göndermeyi planladığı belirtildi. Öte yandan hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde (13.02.2024) Biden, İsrail'in kapsamlı ve kabul edilebilir bir plan yapmadan Refah'a girmesine karşı olduklarını söylemişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Biden'ın iki yüzlü tutumu tekrar gözler önüne serildi.
Katil İsrail, 134 gündür kana doymuyor, Gazze halkına adeta ölüm yağdırıyor. Gazze'de İşgalci İsrail tarafından çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin binlerce Filistinli katlediliyor.
Katil İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 11 katliamda 103 Filistinliyi daha katletti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 131 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 576'ya yükseldi.
İSRAİL'E MÜHİMMAT DESTEĞİ
ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'e gönderilecek silah teslimatının her birinden yaklaşık bin adet olmak üzere MK-82 türü bomba, KMU-572 saldırı mühimmatı ve FMU-139 bomba fitillerini içerdiği kaydedildi.
Silahların on milyonlarca dolar değerinde olduğunun tahmin edildiği belirtilen haberde, sevkiyatın hala ABD yönetimi tarafından incelendiği ve Biden yönetiminin teslimatı kongreye sunmadan önce detaylarının da değişebileceği vurgulandı.
"İSRAİL SİLAHLARI HEMEN İSTİYOR"
Haberde silah teslimatı planının İsrail'in bir milyondan fazla insanın sığındığı Refah'a saldırı planları sırasında geldiğine dikkati çekilerek, "İsrail hükümetinin bölgesel tehditler nedeniyle hızlı bir şekilde bu silahları almayı istediğine" yer verildi.
ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv yönetimine yaklaşık 21 bin hassas güdümlü mühimmat sağladığı ve İsrail'in bunların yarısını kullandığı aktarılan haberde, ABD istihbarat değerlendirmesine göre kalan silahların İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 19 hafta daha sürdürmesi için yeterli olacağı kaydedildi.
Öte yandan İsrail'in Hizbullah'a karşı saldırı başlatması durumunda "bu sürenin günlere kadar daralacağı" da ifade edildi.
BİDEN'DAN REFAH UYARISI
Öte yandan hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde (13.02.2024) Biden, İsrail'in iyi yapılandırılmış bir plan olmaksızın Refah'a girmemesi gerektiği yönündeki sözlerini tekrarlayarak, 1 milyondan fazla insanın sığındığı Refah'taki sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.
Biden, "Gazze'de pek çok insan yerlerinden edildi hem de birkaç kez, kuzeyden güneye indiler ve şimdi orada sıkıştılar, bu insanların korunması gerekir. Filistinlilerin, Gazze'de yerlerinden edilmesine karşıyız." şeklinde konuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Biden'ın iki yüzlü tutumu tekrar gözler önüne serildi.
NE OLMUŞTU?
Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.
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